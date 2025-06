Markus Haupt mantiene las dudas con Europa por los aranceles al Cupra Tavascan

Markus Haupt ha recogido la lanza que blandió su predecesor como presidente de Seat S.A., Wayne Griffiths, lanzó antes de abandonar la compañía en referencia al tema de los aranceles al Cupra Tavascan. Solo por el mero hecho de que su producción se lleva a cabo en una planta de Hefei (China). El Tavascan se beneficia de la fábrica que el Grupo Volkwagen tiene en la provincia de Anhui, y poco más. Sinergias, componentes y materiales son los mismos que siguen los estándares del consorcio alemán. De ahí que siga sin entender la postura de la Unión Europea en referencia a este tema.

El CEO de Seat y Cupra fue muy claro esta semana en un acto organizado en la Cámara de Barcelona con motivo del Forbes Catalonia Economic Forum. "Nos cuesta un poco entender que fabricantes 100% europeos estemos siendo penalizados con más aranceles que algunos fabricantes que no son españoles", admite Haupt en referencia al arancel que desde Europa han impuesto al Cupra Tavascan. “Ellos tienen unas ventajas que nosotros no tenemos”, señala Haupt en referencia a los productores chinos de automóviles. “Necesitamos un entorno de ayuda a la empresa”.

Pese a que siguen las negociaciones en Bruselas, actualmente el modelo buque insignia de Seat S.A. paga un 30,7% de su valor por el hecho de estar fabricado en China, un 20,7% adicional sobre el 10% que pagan todas las importaciones. Son cifras del pasado mes de octubre que aún no se han modificado. La compañía no ha repercutido ese arancel en el usuario, más bien al contrario, y es que en febrero Cupra rebajó un 25% algunas de las versiones del Tavascan. Ya en su día, Griffiths alertó de la posibilidad de la pérdida de 1.500 empleos ante la llegada de estos aranceles. Haupt no ha refrendado la cifra, pero sigue mostrando su preocupación.

Por el libre comercio

El proteccionismo en el que se están instalando algunas economías mundiales se revela como "un gran problema" para el sector de la automoción, y para Haupt el tema de los aranceles supone "un gran riesgo y un gran reto". Los fabricantes europeos tienen unos tiempos de reacción largos frente a sus competidores chinos, y eso les obliga a tener que tomar decisiones a veces casi a ciegas ante la volatilidad y rapidez de los cambios geopolíticos. Haupt señala que desde el grupo Volkswagen "decimos claramente que estamos en contra de los aranceles, del proteccionismo. Consideramos que el mejor entorno para el crecimiento es el libre comercio, y ahora estamos yendo hacia atrás, regresando al pasado. De aquí a 10-15 años me gustaría un mundo descarbonizado. Vemos un mundo 100% eléctrico», dijo sobre el escenario del Liceu... aunque políticamente parece que no les están ayudando demasiado.

Markus Haupt, que ya lleva tiempo ejerciendo con plenos poderes como presidente a la espera que sus 'jefes' en Wolfsburg se decidan a publicarlo, ha puesto de manifiesto la fortaleza de Seat durante el Forbes Catalonia Economic Forum: "Seat ha sido siempre un motor de desarrollo económico, industrial, tecnológico, de empleo. El motor de crecimiento de la industria del automóvil de España. Hemos crecido, ahora producimos en varios sitios de Europa y en China, lo que demuestra que somos una empresa que está yendo por el camino del éxito», ha dicho el directivo. Admite que no tiene "una bola de cristal" para ver lo que sucederá en el futuro, pero está dispuesto a seguir luchando.

Apoyo a las empresas

El dirigente alemán de madre española cree que es necesario un "entorno de ayuda a las empresas" para mantener la competitividad. En ese sentido ya defendió hace un par de semanas esta postura en su reciente visita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, y lo seguirá haciendo este próximo miércoles ante Salvador Illa, president de la Generalitat, en la Jornada del Metall organizada por UPM desde Foment. El el cartel del evento ya anuncian que se presenta oficialmente en sociedad liderando a Seat y Cupra... aunque desde la compañía ni desmienten ni confirman ese nombramiento oficial. El próximo día 19 también participará oficialmente en un evento de Sernauto, la patronal de componentes.

Lo que está claro es que Haupt ejerce como presidente y lo hace teniendo en cuenta la necesidad de liderazgo en un momento en el que la electrificación necesita más que nunca un buen empujón de mercado, político y empresarial. El ritmo lento de implantación de los modelos eléctricos "crea dificultades", según el CEO de la compañía, "pero estamos trabajando con las administraciones para incentivar esas ventas. Y es que contar que el vehículo eléctrico no es el problema, es la solución. Las personas debemos entender que la descarbonización no es algo voluntario, sino que es un deber y una responsabilidad que tenemos ", señala, y añade "La inteligencia artificial va a jugar un papel determinante en todo ello".

Seat S.A. lidera el proyecto del Grupo Volkswagen 'Electric Urban Car Family', o lo que es lo mismo, la creación de vehículos eléctricos asequibles basados en la plataforma MEB Revo de tracción delantera. El Cupra Raval, que se lanzará en el salón de Múnich el próximo septiembre será el primero. Con él llegarán el Skoda Epiq y los Volkswagen ID.1, ID.2 e ID.2 X. El Raval y el ID.2 se producirán en Martorell , mientras que los Epiq e ID.2 X (B-SUV) lo harán en la planta de Landaben (Navarra). El ID.1 (segmento A) se ensamblará por su parte en Palmela (Portugal).