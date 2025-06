¿Tu vecino pone bolsas de plástico en los retrovisores? Copiarle el truco podría servirte

Con la llegada del calor cada vez es más común intentar encontrar trucos que te ayuden a enfriar el coche, a lavarlo mejor o incluso a conseguir que sufra menos durante los viajes. Sin embargo, en los últimos días se está poniendo de moda entre algunos propietarios colocar bolsas en los espejos de sus coches. Lo creas o no, esto tiene una función, y puede que sea más útil de lo que parece.

No todos los trucos son buenos

Con las altas temperaturas te habrás dado cuenta de que muchos conductores se pelean por conseguir una sombra donde aparcar su coche para evitar que esté igual de caliente que una sartén cuando suben de nuevo. Si en la zona en la que vives no sueles poder aparcar en estas condiciones, puedes usar el parasol para el salpicadero o dejar las ventanillas abiertas unos centímetros para evitar que tu coche se caliente en exceso.

Sin embargo, no todos los trucos que circulan por las redes son recomendables: algunas personas giran el volante de su coche al aparcar para que el sol dé en la parte inferior de este. No sólo no sirve de nada, ya que el volante se calienta igualmente por los componentes que lo forman, sino que, al estar las ruedas de tu coche giradas, la dirección del vehículo sufre más, lo que puede acabar siendo una avería.

Otro de los grandes problemas de tener las ruedas giradas es que al sobresalir del vehículo pueden provocar un accidente al dar con ellas otro vehículo. Lo mejor, si quieres evitar que se caliente el volante, es taparlo con una funda o una prenda de ropa dejándolo en su posición natural.

Evita que las bolsas que utilices sean de plástico al completo pues podrían pegarse con el calor / Neomotor

Las bolsas en los espejos

Es posible que últimamente hayas visto algún vehículo en tu zona con bolsas de plástico en los espejos. Se trata de un truco -bastante casero- que ayuda a que los espejos del coche no se ensucien cuando lo dejamos aparcado. En esta época del año son muchos los pájaros que revolotean y de esta manera algunos conductores evitan que su coche se ensucie demasiado.

Una de las teorías que circula por las redes es que los pájaros suelen utilizar los retrovisores como “objetivo” al ver los destellos que emiten los espejos, aunque no se encuentra del todo probado. Lo cierto es que los excrementos de pájaro pueden acabar deteriorando la pintura del coche, y más aún en verano con la continua exposición al sol.

Lo que está claro es que si los cubres evitarás que se calienten y también el tener que limpiarlos de más, pero cuidado, intenta hacerlo con bolsas que no sean de puro plástico, pues podrían calentarse y acabar pegadas a tus retrovisores.