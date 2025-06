Las firmas chinas pisan fuerte en España. Y QJ Motor no es una excepción apoyada en una gama que va creciendo al igual que su red comercial. No en vano han conseguido en nuestro país el mejor resultado de ventas en Europa. Si apenas unos años atrás mirábamos con recelo a estas marcas procedentes del gigante asiático (quien diga lo contrario miente), actualmente son una opción más, que no alternativa, en nuestro mercado. Las matriculaciones, como el algodón, no engañan.

Las marcas chinas han sabido buscar su sitio en el mercado con buenos argumentos, como el equipamiento, el dinamismo y el precio, entre otras. Y en este escenario irrumpe el nuevo SQ16 de QJ Motor, su propuesta en el segmento de los escúteres de 125 rueda alta que viene a completar una gama compuesta por el MTX125 (compacto), ART 125 (crossover), LTR 125 (clásico) y Fort 4.0 (Gran turismo).

QJ Motor SQ16: un rueda alta muy interesante / QJ Motor

Todo facilidades para quien la lleva

Tal como indica su nombre, el SQ16 destaca por montar llantas de 16 pulgadas tanto en el tren delantero como en el trasero. De impulsar a este nuevo escúter se encarga un motor monocilíndrico de 125cc con culata de cuatro válvulas y refrigeración líquida que entrega 15 CV de potencia. El propulsor dispone del sistema Start&Stop (desconectable) que ayuda a reducir el consumo y la contaminación acústica en la ciudad ya que el motor se para cuando el SQ16 se detiene (en un semáforo, por ejemplo) y se pone en marca al accionar el acelerador.

Cuenta con una plataforma plana para una mayor comodidad al subirnos a su grupa así como para mejorar la capacidad de carga. De su manejabilidad, tanto en movimiento como en parado tienen mucho que ver los 134 kilos de peso en orden de marcha. La seguridad llega a través de un ABS de doble canal (rueda delantera y trasera) además de un control de tracción (desconectable).

De hacernos la vida más fácil se encarga el sistema de arranque sin llave (con mando a distancia) y la apertura remota del asiento y del depósito de gasolina. El tanque de combustible brinda 7,8 litros de capacidad y su tapón se encuentra cerca de la plataforma reposapiés de manera que resulta más limpio. Bajo el asiento encontraremos espacio para guardar un casco integral. Y si necesitamos más espacio de carga el baúl Shad SH33 es de serie. Además, tras el escudo han habilitado un práctico gancho retráctil para sujetar bolsas.

La información llega al conductor desde un cuadro de instrumentos formado por una pantalla digital de LCD con todo tipo de información como el reloj horario, el nivel del depósito de combustible o el estado del control de tracción, entre otros. Una doble toma de corriente (USB y USB-C) nos permitirá recargar los dispositivos electrónicos sobre la marcha. Y como no podría ser ya de otra forma la iluminación es toda de LED, porque circulando tan importante es ver como ser vistos.

QJ Motor SQ16: un rueda alta muy interesante / QJ Motor

Confort y dinamismo

En la parte ciclo encontramos una horquilla telescópica y un doble amortiguador trasero que destacan por su suavidad de funcionamiento primando el confort por encima de un dinamismo más deportivo. ¡Aleluya! Y de la frenada se encarga un disco delantero de 240 milímetros y otro trasero con las mismas medidas.

Tampoco negaremos que estéticamente se inspira en el Honda SH125, la referencia obligada en el segmento de los escúteres de rueda alta y rey de las ventas de la categoría durante décadas. La mayoría de las marcas han intentado derrocarlo pero nadie ha podido. Así que desde QJ Motor han atacado desde el flanco (equipamiento, dinamismo y precio) en lugar de buscar una confrontación frontal.

QJ Motor SQ16: un rueda alta muy interesante / QJ Motor

Lo tiene todo para triunfar

Este QJ16 dinámicamente sorprende. Y para bien. La posición de conducción es cómoda, aunque un poco más de espacio para los pies no le iría mal. Eso sí, el suave tarado de las suspensiones y el mullido del asiento lo convierten en el modelo más confortable de su categoría. Con él podemos pasar por una zona bacheada sin miedo a dejarnos las lumbares. ¿Que en una conducción deportiva pueda resultar algo blando? No este su cometido, el de conducir ‘de carreras’.

El motor le otorga una buena salida en parado y también recuperaciones, ideales para moverse por un entorno urbano. El peso, y la altura del asiento de 799 milímetros, lo hacen un modelo manejable. La frenada cumple, sin más. Porque a la unidad de pruebas al disco delantero le faltaba mordida, sensación tal vez falseada por la potencia del freno trasero. Y evidentemente, la estabilidad en todos los escenarios (curvas, frenadas, firme bacheado…) es un valor añadido gracias a las ruedas de 16 pulgadas.

QJ Motor SQ16: un rueda alta muy interesante / QJ Motor

En suma, el SQ16 tiene todos los argumentos para triunfar, desde su estética, pasando por su buen dinamismo hasta el precio. Porque los 2.899 euros incluyen un año de seguro gratis, el baúl de serie y seis años de garantía. Plata, negro y blanco son los colores disponibles. ¡Ah! ¿Y el nombre de este modelo de donde viene? S de Scooter, Q de la marca QJ y 16 del diámetro de las ruedas.