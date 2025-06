¿Cuánto sabes de coches eléctricos? Un estudio asegura que no lo suficiente

A pesar de que los coches eléctricos no son nada nuevo para los españoles, muchos ciudadanos siguen teniendo muchas dudas acerca de si deberían comprar uno, no por falta de oferta, sino por falta de información acerca de ellos.

Aunque la movilidad eléctrica avanza y gana visibilidad, en España tan solo un 7% de los conductores españoles afirma tener el conocimiento suficiente sobre los coches eléctricos.

Un coche recarga su batería en un punto de carga / David Revenga / Archivo

Costes, carga y mantenimiento: los aspectos más desconocidos

Aunque la movilidad eléctrica no deja de avanzar, siguen existiendo muchas dudas sobre aspectos esenciales. Una de las más frecuentes es el coste de mantenimiento, que encabeza una encuesta realizada por Peugeot con un 45% de los españoles afirmando no tener claro cuánto cuesta mantener un coche eléctrico.

Le siguen otras dudas como el coste de la carga (36,5%) o la existencia de puntos de carga gratuitos (29,6%). También hay un porcentaje considerable de personas que no tiene claro si existen talleres especializados para este tipo de vehículos (27,4%) o cómo se fabrican y reciclan sus baterías (27,4%).

Otros aspectos que generan incertidumbre son el tiempo de carga (25%), el impacto ambiental real (24,4%) o la autonomía (20%), así como las opciones de carga en casa, como la instalación de puntos propios y sus costes (16,4%). Por último, otra duda muy recurrente es los posibles incentivos o ayudas gubernamentales para su compra (15,2%).

Una de las barreras más mencionadas a la hora de comprar un coche eléctrico es la autonomía / Archivo

La autonomía sigue generando dudas

A la hora de valorar la compra de un coche eléctrico, las barreras más mencionadas siguen siendo dos: la autonomía y la infraestructura de carga. El 65,4% de los encuestados no se ve haciendo trayectos largos sin temor a quedarse sin batería, y un 58,2% indica que no tiene puntos de carga cerca de su casa o trabajo. Estos temores se acentúan cuando se habla de viajes largos: un 44,7% no los haría en un eléctrico por tener que parar con demasiada frecuencia, y un 23,8% lo evitaría por falta de cargadores en el camino.

Dos generaciones, dos formas de entender el eléctrico

El estudio también deja entrever una diferencia generacional clara: los jóvenes menores de 30 años se muestran más abiertos a este tipo de movilidad, aunque no están exentos de dudas. Un 44,8% no conoce el coste de mantenimiento, un 41,4% no sabe cuánto cuesta cargar un coche eléctrico, un 31% desconoce el tiempo de carga y un 20,7% no tiene claro su impacto ambiental real. Además, solo un 10,3% asegura tener el conocimiento suficiente sobre este tipo de vehículos.

En el otro lado, los conductores de más de 50 años se centran en lo estructural y lo práctico. Un 51,5% no sabe cuánto cuesta mantener un coche eléctrico, el 28,7% duda sobre la existencia de talleres especializados y un 28,3% desconoce cómo se fabrican y reciclan sus baterías. Solo un 4,2%, 6 puntos porcentuales menos que los más jóvenes, afirma tener el conocimiento suficiente, lo que convierte la falta de información en una barrera clave.