¿Qué categorías compiten en las 24 Horas de Le Mans?

Comienza uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario de todos los amantes del Motorsport. La carrera de las 24 Horas de Le Mans empezará el sábado 14 de junio a las 16:00 (hora peninsular española) y se puede seguir a través de Eurosport. Se espera que la 93º edición de esta carrera histórica sea seca y cálida, con temperaturas máximas que superan los 20ºC. Para entender bien la prueba, hay que saber qué categorías compiten en ella.

Las 24 Horas de Le Mans, junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis, forman la Triple Corona. Graham Hill es el único piloto que ha conseguido ganar las tres históricas carreras. Cadillac también ha hecho historia consiguiendo su primera pole en Le Mans. Después de conocer estos datos, te contamos cuáles son las categorías y sus particularidades, que correrán en el Circuito de La Sarthe.

Las categorías que compiten en las 24 Horas de Le Mans

En la carrera histórica corren cuatro categorías a la vez. LMH y LMDH configuran la categoría reina que es Hypercar. LMP2 no corre en el WEC, solo en Le Mans. Y los LMGT3 que son GT3 con pocos retoques. Las marcas que compiten deben estar presentes también en Hypercar o al menos pertenecer al mismo grupo que una marca de la categoría grande. McLaren, Ford y Mercedes son la excepción, pero entrarán próximamente en Hypercar. Lamborghini no puede competir porque no cumple esta norma.

Hypercar

Es la categoría reina de Le Mans nacida en 2021 para sustituir a los antiguos LMP1. El WEC ha aprobado su extensión hasta el año 2032. Originalmente estaba establecido para correr hasta 2029, pero esto asegura la estabilidad a largo plazo para una categoría que ha atraído a 12 fabricantes. La categoría está en plena expansión, ya que Genesis (Hyunday) debutará en 2026, y McLaren y Ford en 2027.

La característica principal de la categoría es que pueden participar dos tipos de vehículos, los LMH (Le Mans Hypercar) y los LMDH (Le Mans Daytona Hypercar). Desde la ACO, organizadora de la carrera, la FIA y la IMSA, competición de resistencia norteamericana, idearon una medida para permitir la participación de coches del WEC en las 24 Horas de Daytona y vehículos de la IMSA en las 24 Horas de Le Mans.

Según la normativa, los LMH deben cumplir con las regulaciones técnicas que dictan que ningún componente mecánico puede estar a la vista. En términos de diseño y motorización, las reglas dan mucha flexibilidad. Los fabricantes tienen libertad en ese sentido, siempre que el motor sea de combustión interna, V6, V8 o V12, con o sin turbocompresor, y se combinen con un sistema híbrido de motor eléctrico, de no más de 270 CV (200kW) de potencia.

En LMDh permiten también libertad con el motor, el diseño y el sistema híbrido, pero obligatoriamente el chasis debe proceder de Dallara, Multimatic, Oreca o Ligier. En ambos casos el peso mínimo de los vehículos debe de ser 1.030 kilos y su potencia máximo no tiene que sobrepasar los 670 CV (500 kW). Durante las 24 Horas de Le Mans, todos los competidores calzarán los neumáticos Michelin.

Los Hypercars de las 24 Horas de Le Mans / WEC

En esta edición saldrán a pista 21 Hypercars en total, de las marcas Cadillac (LMDh), Porsche (LMDh), BMW (LMDh), Ferrari (LMH), Alpine (LMDh), Toyota (LMH), Aston Martin (LMH) y Peugeot (LMH). El tiempo de pole de Hypercars en 2025 es de 3:23,166, conseguido por el Cadillac 12 de Alex Lynn. Dos españoles compiten en esta categoría, Miguel Molina con el Ferrari 50 y Álex Riberas con el Aston Martin 009.

LMP2

Esta categoría representa el segundo escalón en cuanto a potencia y tiempo por vuelta. La regulación actual data desde el año 2017 y se prolongará hasta 2027, ya que en 2028 habrá nuevo motor. En LMP2, los participantes no tienen tanta flexibilidad como en los Hypercars y deben elegir entre cuatro chasis: Oreca, Dallara, Multimatic y Ligier. Además solo pueden montar un motor V8 de 4.2 litros firmado por Gibson. Esta configuración se desarrolló para limitar los costes y estar en una posición atractiva para los equipos privados.

Los LMP2 rodando en pista / Julien Delfosse / DPPI

Su peso mínimo está fijado en 930 kilos y su motor ofrece 600 CV de potencia. No hay un proveedor fijo de neumáticos, que deben ser como máximo de 18 pulgadas. El WEC prescinde de la categoría LMP2 desde 2024, por la llega masiva de constructores a la categoría Hypercar. Además de las 24 Horas de Le Mans, esta categoría provee coches en el Campeonato IMSA SportsCar, la European Le Mans Series (ELMS) y la Asian Le Mans Series. El tiempo de pole de LMP2 en 2025 es de 3:35,062, conseguido por el coche 29 de TDS Racing, conducido por el suizo Beche. Un español compite en esta categoría, Lorenzo Fluxá con el Algarve Pro Racing número 25.

LMGT3

Estos coches son básicamente GT3 con pequeños retoques. Los vehículos participantes son coches de competición derivados de deportivos y superdeportivos. En todos los casos el motor es de aspiración natural de 5.5 litros o turbo de 4.3 litros. La potencia no está estipulada porque se aplica el BOF (Balance of Power – Balance de Rendimiento) para que todos los vehículos estén a la par en cuanto a prestaciones.

Los LMGT3 rodando en Spa-Francorchamps / Julien Delfosse / DPPI

Sus neumáticos son de 18 pulgadas como máximo y los fabricantes son los encargados de diseñar el chasis, su aerodinámica, el diseño y también el motor, según las especificaciones previas. Las marcas presentes deben estar presentes también en Hypercar o al menos pertenecer al mismo grupo que una marca de Hypercar. McLaren, Ford y Mercedes son las excepciones porque serán admitidos próximamente en la categoría reina. El tiempo de pole en LMGT3 en 2025 es de 3:52,769, conseguido por el Aston Martin número 27 de James, Drudi y Robichon. La leyenda de motociclismo Valentino Rossi participará con el BMW 46. Tendremos a dos españoles en esta categoría, Daniel Juncadella con el TF Sport 33 y Fran Rueda con el Iron Lynx 60.