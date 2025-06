Increíble pero cierto: roban su Audi R8 y lo localiza horas después gracias a un ‘Airtag’

Podría ser un suceso digno de una película, pero no: el pasado domingo un Audi R8 Coupé V10 Performance Quattro de color verde chillón fue robado en Ourense, Galicia, y el propietario fue capaz de localizarlo horas después en Oporto, Portugal, gracias a un dispositivo ‘Airtag’, de la marca Apple que había colocado en el coche.

El rastreador GPS

Aunque muchos de los vehículos -sobre todo los de lujo- que circulan actualmente por nuestro país ya cuentan con localizador GPS para poder saber dónde está el coche en todo momento, hay muchos otros que no cuentan con este tipo de ayudas que permiten al dueño quedarse más tranquilo.

Por ello, muchas personas instalan en sus coches o motocicletas algunos localizadores, con la intención de actuar cuanto antes en caso de un robo. Uno de los ‘localizadores’ más comunes (y baratos) son los ‘Airtag’, un pequeño dispositivo de la marca americana ‘Apple’ que permite localizar desde un iPhone su posición en tiempo real.

El único problema que tiene este pequeño localizador es que es un poco “chivato”, ya que los dispositivos de la marca Apple reciben una notificación cuando hay uno cerca, por lo que es cuestión de tiempo que si te roban el coche y tienes un ‘Airtag’ acaben encontrándolo y se deshagan de él. No obstante, es una buena opción para tener localizados objetos como llaves de casa, carteras o incluso la bici, ya que puedes hacerte con uno por tan solo 32 euros.

Airtag de Apple / Archivo

El R8 desaparecido

Como es lógico, cuando el propietario del Audi R8 se dio cuenta de que su vehículo había sido sustraído acudió a la Guardia Civil para poner la correspondiente denuncia, señalando que el coche estaba en Portugal según indicaba el Airtag que tenía en su interior.

No obstante, lo más probable es que los ladrones detectaran el dispositivo al poco tiempo -es lo primero que suelen hacer en este tipo de robos- y se deshicieran de él para no ser localizados, aunque desde luego no se trata de un coche que pase desapercibido al ojo de nadie.

Además, este tipo de robos suelen estar bien organizados, por lo que en poco tiempo consiguen mover el coche entre distintos países o cambian algunas de sus características más llamativas, como el color, la matrícula o las ruedas, para que no sean relacionados con ninguna actividad delictiva. En cualquier caso, esperamos que esta joya aparezca pronto.