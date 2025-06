Así puedes identificar una avería en tu coche a través de tu móvil

Las averías en los coches pueden ser un problema grave para los conductores, ya que aparecen cuando no te las esperas y pueden llegar a tener costes muy elevados. Para evitar estos imprevistos debes realizar un mantenimiento periódico de tu vehículo, aunque en ocasiones ni eso es suficiente.

Además de cuidar y revisar que todo esté en orden en tu coche cada cierto tiempo, hay métodos que puedes hacer para anticiparte a las averías. Estos procedimientos pueden ser a través de tu teléfono móvil.

Las averías en tu vehículo pueden ser graves / Freepik

Consejos para evitar averías en tu vehículo

Los mantenimientos salvarán a tu coche de más de una avería, ya que te permitirán comprobar el estado de tu vehículo y evitar averías más grandes. Además, debes realizar un buen mantenimiento revisando la batería, los líquidos, los filtros y los neumáticos.

Hay otros consejos que puedes aplicar para evitar averías. No fuerces el motor porque tiene una temperatura óptima de funcionamiento. Antes de iniciar la marcha es conveniente que esperes unos 30 o 40 segundos para que el aceite lubrique todos los elementos del motor. También cuida el embrague para que se mantenga en óptimas condiciones. Para que sea así, no apoyes el pie en el pedal mientras estás conduciendo o no sueltes el embrague de manera brusca o muy rápida.

Consejos para evitar las averías en tu coche / Freepik

Tampoco debes conducir con la mano sobre la palanca de cambios porque hace que ejerzas una presión que puede provocar vibraciones. Esto puede producir averías en el varillaje, que las marcas no entren y fallos en el selector. Además no debes subirte en los bordillos porque puede provocar daños en los neumáticos y en la suspensión del coche.

¿Cómo prevenir averías con tu teléfono móvil?

La diagnosis es una comprobación de todos los sistemas y componentes electrónicos del coche. Para revisar tu vehículo necesitarás un pequeño aparato de Carly, empresa alemana especializada en tecnología automotriz. Esta máquina la conectas a la centralita de tu coche o puerto OBD2 (suele estar debajo del volante en el lado izquierdo), y podrás ver en tu teléfono móvil cuál es la avería o fallo que tiene tu coche.

Prevenir las averías en tu vehículo con tu teléfono móvil / Freepik

En algunas ocasiones podrás hasta borrar esos problemas si se tratan de un error. Es verdad que con tanta electrónica en los vehículos actuales, se pueden encontrar muchos fallos que puede detectar esta máquina. Aunque lo más recomendable es llevar tu vehículo al mecánico.