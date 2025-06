Honda CB750 Hornet: sutiles mejoras, gran cambio

La vida son momentos. No nos cansaremos de decirlo. Vivimos la vida sin vivirla prácticamente. Vamos como pollos sin cabeza. De ahí la importancia de vivir sintiendo, de las experiencias, de disfrutar del momento… Y qué mejor manera para un amante de las motos, y deportivas, que probar la renovada Honda CB750 Hornet camino del GP de Aragón en Motorland (Alcañiz).

La Honda CB750 Hornet en acción / Honda

Novedades por todos lados

Así es como nos pusimos al manillar de la Hornet 2025, un modelo que estrena un renovado frontal además de una nueva pantalla de TFT, nuevos reglajes de las suspensiones y un nuevo mapa de la electrónica. El nuevo grupo óptico llega para darle el relevo al criticado modelo original. En su momento se le acusó de falta de personalidad en un modelo tan emblemático como la Hornet. Pues ahora le han dado la vuelta estrenando delantera, más atractiva aunque puede recordar a algún otro modelo.

La CB750 también estrena cuadro de instrumentos. Ahora la información nos llega a través de una pantalla de TFT a todo color de cinco pulgadas con conectividad conocida ya en otros modelos de la marca. Destaca por su facilidad de lectura en cualquier situación de iluminación además del fácil manejo para gestionar las ayudas electrónicas a la conducción como los modos de conducción (Rain, Standard, Sport, User 1 y User 2, los dos últimos personalizables) que inciden en la entrega de potencia, freno motor y control de tracción.

Los cambios que no se ven pero se dejan notar están en la parte ciclo y en el motor. Ahora la horquilla (no regulable) llega de serie con unos ajustes más deportivos que la versión original solventando así una de las asignaturas pendientes de la CB750 Hornet ya que pecaba de algo blanda. La electrónica también se ha modificado para ganar respuesta a medio régimen aunque ya sus 92 CV dan mucho de sí. Con esta nueva versión da la sensación de que el motor está más lleno, pero no es un detalle decisivo.

La Honda CB750 Hornet en acción / Honda

Poniéndola a prueba

Así pues, no íbamos a hacer una prueba al uso si no irnos de viaje con la Hornet, más concretamente al GP de Aragón de MotoGP. Salimos el viernes por la mañana del HIS (Honda Instituto de Seguridad) en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) rumbo a la virada carretera que da acceso a la Tossa de Montbui. Pero primero nos ‘tragamos’ unos tramos de vías rápidas donde nos fuimos haciendo a la CB750. Aunque es tan fácil que al poco tiempo parece que la hayas llevado toda la vida. Si ahora protege más o no con el nuevo grupo óptico no lo podemos decir a ciencia cierta, porque es una naked y a velocidades legales se viaja tan a gusto.

El Pont d’Armentera y la parada obligatoria en la popular estatua de Mazinger Z en la localidad de Cabra del Camp fue el momento para reponer fuerzas en un resolutivo picnic. La comarca del Priorat y sus viradas carreteras nos esperaban. Allí pudimos probar las mejoras introducidas, sobre todo en la suspensión. Ahora es más dura (un poco), ofreciendo un plus de estabilidad tanto en las frenadas como en el paso por curva, respecto a su antecesora. El motor lo hace todo muy fácil aunque un desarrollo más corto le sentaría mejor, con una tercera (la marcha más reclamada en tramos virados) más corta para curvear sin tener que jugar con el cambio.

Cruzando el Ebro en barca junto a la Honda CB750 Hornet / Honda

Cruzar el río Ebro en barca, con las motos con nosotros, en la población de Miravet le aportó ese toque de aventura que siempre gusta en un viaje. No quedaba mucho para acabar esta ruta que nos llevó a recorrer más de 300 kilómetros con la Hornet donde dejó patente su buen hacer y todos sus atractivos, desde la electrónica, a su motor bicilíndrico de 92 CV pasando por su peso de 192 kilos en orden de marcha y una altura del asiento de 795 milímetros que la sitúa al alcance de la inmensa mayoría. El consumo medio fue de 4,6 litros cada 100 kilómetros (homologan 4,3 litros) subiendo a 5,2 a un ritmo de ‘gran premio’. Aunque igual, solo igual, de lo mejor es su precio pues cuesta 8.030 euros y está disponible en color negro, blanco, azul y plata. ¡Ah! Y también tienen disponible la versión de 35 kW para los usuarios con el carnet A2.

Honda CB750 Hornet: sutiles mejoras, gran cambio / Honda

Llegamos a Vilar Rural d’Arnes a media tarde. Por delante teníamos un intenso fin de semana que nos iba a llevar a disfrutar del GP de Aragón, con visita incluida al box del equipo HRC y vivir el mejor resultado de la temporada del piloto Joan Mir. Pero esta ya es otra historia.