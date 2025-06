Cargar tu coche eléctrico en España es diez euros más barato que en Alemania

Como siempre hemos dicho, la tecnología va por barrios, y en el tema del coche eléctrico mucho más. Europa tiene varias velocidades, y no solo en materia de mercado y ventas de vehículos 100% eléctricos, si no también en coste energético y de recarga de los mismos. Según un estudio publicado por Switcher.ie, en el que se analiza el precio de la energía a la hora de 'repostar' un eléctrico, Alemania es el país de Europa en el que sale más caro cargar un coche (25,73 euros 'lleno' y 7,06 euros cada 100 kilómetros), mientras que en España realizar la misma operación nos cuesta diez euros menos (15,71 euros con la batería llega, lo que representa 4,31 euros cada 100 kilómetros).

Esta diferencia se basa principalmente en el coste de la energía. En Alemania el coste por kilowatio/hora (kWh) es de 0,39 euros, mientras que en nuestro país es de 0,24 euros. Esos diez euros entre nuestros vecinos alemanes y nosotros, no se traslada lamentablemente al volumen de ventas de coches eléctricos, donde seguimos muy por debajo. La posición de España en el ranking diríamos que es la mitad de la tabla. Ocupamos el puesto número 14 del estudio de los 38 países analizados. En 2024 el precio de recarga se incrementó de media en Europa 50 céntimos de euro. Para la realización del estudio se emplearon los datos de los 25 vehículos eléctricos más vendidos en el mercado.

Aferrándonos a los datos, utilizar un coche eléctrico sigue siendo un 70% más barato que uno de combustión. No obstante, el miedo a no disponer de una infraestructura de recarga óptima y la autonomía siguen siendo los frenos al despliegue de esta tecnología. Durante la Gala Neomotor de Prensa Ibérica, conversamos con el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien nos confirmó que está "gratamente sorprendido por la buena evolución de las ventas en el mercado y por el crecimiento del vehículo eléctrico, especialmente en la oferta donde cada vez más disponemos de modelos más asequibles, algo que es clave en esta implantación. Que no tiene vuelta atrás", admitió el ministro.

Alemania, sin ayudas

El elevado coste de carga en Alemania no es una buena noticia para el país ya que se suma que en 2024, las ventas de vehículos eléctricos en Alemania se redujeron un 27%, hasta 381.772, según datos ofrecidos por Dataforce, después de que los consumidores potenciales se vieran disuadidos por un recorte en las subvenciones a la compra.

Dinamarca fue el segundo país europeo más caro para recargar un vehículo eléctrico, con un coste de 24,56 euros por carga completa y 6,74 euros por 100 km recorridos. Pese a ello, Dinamarca sigue siendo uno de los países con mayor cuota de mercado BEV de Europa, con un 52%, pese a que también se han visto afectados por exenciones fiscales. Irlanda ocupa el tercer lugar, con un coste de 24,14 euros por una carga completa y 6,62 euros por 100 kilómetros recorridos. El año pasado se matricularon 17.581 coches eléctricos nuevos en Irlanda, donde el mercado sigue creciendo gracias a las ayudas a la compra, las exenciones fiscales y las subvenciones. En Irlanda, las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron un 26%, hasta 11.482, en cuatro meses, con una cuota de mercado del 15% en abril.

Recarga BYD Atto 2 / BYD

En el resto de Europa, las ventas de BEV aumentaron un 28%, hasta 759.415 vehículos en cuatro meses en 2025. Italia (+79%), Alemania (+42%) y Bélgica (+31%) registraron fuertes aumentos en las ventas de BEV. En España los eléctricos también crecieron en ese periodo con un 66,9% lo que apunta a la tendencia comentada por Jordi Hereu con el aumento de la oferta asequible.

En cuanto a los países más baratos para recargar tu coche eléctrico, Turquía se lleva la palma con un coste por recarga de 4,05 euros ('depósito lleno') y una media cada 100 kilómetros de 1,11 euros. Y es que en Turquía, el coste energético por kilowatio/hora es de solo 0,06 euros. El segundo puesto de los 'baratos' lo ostenta Georgia una carga completa cuesta 4,59 euros, seguido de Kosovo, con 4,87 euros. La diferencia entre la cabeza y la cola es notable (25,73 euros frente a estos 4,05 euros), lo que aumenta la realidad de las dos velocidades del coche eléctrico en Europa.

Los más baratos

El ránking de los países más económicos para recargar es el siguiente: (precio batería llena)

Turquía 4.05 € (1.11 €/100 km) Georgia 4.59 € (1.26 €/100 km) Kosovo 4.87 € (1.34 €/100 km) Bosnia y Herzegovina 5.91 € (1.62 €/100 km ) Montenegro 6.55 € (1.80 €/100 km) Hungría 6.73 € (1.85 €/100 km) Serbia 7.23 € (1.98 €/100 km) Albania 7.50 € (2.06 €/100 km) Bulgaria 7.94 € (2.18 €/100 km) Malta 8.49 € (2.33 €/100 km)

España está en el puesto 25 de los más baratos.

Los más caros

Los países en los que es más caro recargar son los siguientes:

Alemania: 25,73 € (7,06 €/100 km) Dinamarca: 24,56 € ( 6,74 euros/100 km) Irlanda: 24,14 € (6,62 euros/100 km) Bélgica: 21,62 € (5,93 euros/100 km) República Checa: 21,55 € (5,91 euros/100 km) Chipre: 21,21 € (5,82 euros/100 km) Italia: 20,30 € (5,57 euros/100 km) Liechtenstein: 20,15 € (5,53 euros/100 km) Francia: 19,09 € (5,24 euros/100 km) Finlandia: 17,81 € (4,88 euros/100 km)

España ocupa el puesto 14 entre los más caros.