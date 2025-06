Te podrían multar con hasta 100 euros por llevar estas prendas al volante

Llegan las buenas temperaturas y el verano está a la vuelta de la esquina. La gente piensa en hacer escapadas o irse de vacaciones, y crecen los controles de la Guardia Civil para aumentar la seguridad en la carretera. En esta época del año algunas prendas de vestir son muy comunes mientras vas al volante, como las gafas de sol o las gorras. Pero sabíais que te pueden multar por llevar alguna de ellas.

Hay actos, como no llevar el cinturón de seguridad o ir mirando el móvil, que todos sabemos que están sancionados con una multa. Hay otros que son menos obvios, pero también son infracciones y te pueden poner una sanción por ello.

Llevar algunas prendas de vestir conduciendo puede ser motivo de sanción / Freepik

Cuidado si llevas gorra al volante

En el interior del vehículo se suelen usar prendas de vestir que a priori no parecen ningún peligro. Este es el caso de las gorras, un elemento bastante común en verano para protegerse del sol. La realidad es que la Guardia Civil podría multarte por conducir con ella puesta.

La razón es que consideran que las gorras impiden al conductor tener una visión óptima de la carretera. Esto puede ser peligroso y aumenta las probabilidades de tener un accidente. Además tampoco puedes llevar la gorra puesta por la noche, ya que la Guardia Civil te multa con 100 euros. Por el día es muy probable que te paren, así que por ello, no deberías conducir con ella en la cabeza.

Puedes ser multado si llevas gorra al volante / Freepik

Las prendas de vestir con las que no deberías conducir

En España no hay una lista donde te diga que prendas están prohibidas cuando estás conduciendo, pero el Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe mantener la libertad de movimiento, una posición adecuada y un campo de visión claro. Si una prenda o accesorio compromete uno de estos factores, podrán ponerte una sanción de entre 80 y 100 euros.

No hay una norma específica que nos diga que no podemos utilizar chanclas o sandalias al volante, pero llevar calzado que no esté sujeto al pie o que pueda engancharse en los pedales puede ser sancionado. Los sombreros tampoco están permitidos porque pueden obstruir tu campo de visión.