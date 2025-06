Esta es la multa que te pueden poner por tener el coche aparcado

La Dirección General de Tráfico impuso más de 5,4 millones de multas en España. Las sanciones por estacionamiento son de las más comunes, sobre todo en ciudades grandes. Si coges el coche a menudo, debes tener en cuenta que aparcar tu vehículo en estas condiciones puede ser motivo de sanción.

También existen otras infracciones relacionadas con el aparcamiento que suelen ser sancionadas por los agentes de tráfico con mucha frecuencia. Una de las más frecuentes es parar en doble fila, un acto que genera mucha polémica si hablamos de su legalidad.

Multa por estacionar el coche en doble fila / Autoescuela Tajo

Multas de aparcamiento

Si eres conductor habitual, seguramente que más de una vez has dejado tu coche en doble fila para hacer cualquier recado o recoger a alguien. Según el Reglamento General de Circulación, esto no está permitido pero puedes hacerlo si permaneces en el interior de tu vehículo y sin obstaculizar la circulación a los demás. El tiempo que estés parado no podrá superar los dos minutos, si no te pueden multar.

Estás en doble fila y tu vehículo obstaculiza la circulación o pone en peligro a otros usuarios de la vía, te podrán sancionar con 200 euros. Te multarán con la misma cantidad si estacionas tu coche en el carril bus o si lo dejas en doble fila sin estar el conductor dentro.

La multa por aparcar sobre un paso de peatones también es de 200 euros, pero en algunas ciudades como Barcelona o Valencia la sanción podría ascender hasta los 500 euros. Estacionar el vehículo sin situarlo paralelamente al borde de la calzada serán 80 euros y aparcarlo encima de la acera 200.

La sanción por aparcar sobre un paso de peatones / MAPFRE

500 euros de multa por aparcar en estas condiciones

Además existe una infracción que no suele estar presente en muchas ocasiones por los conductores, porque no es muy común. Pero aún así, debes estar atento a la infracción. Se trata de aparcar tu vehículo sin que tenga la ITV en vigor. Te enfrentas a una multa de 200 euros, incluso si tu coche está estacionado en un garaje.

La sanción de 500 euros por tener el coche aparcado / Pixabay

Si los agentes de tráfico te pillan moviendo el coche con la ITV caducada, aunque sea a una plaza de aparcamiento situada a 10 metros de donde estabas, la multa será de 500 euros. En caso de tener una ITV desfavorable, tienes un plazo de dos meses para hacer una segunda revisión.