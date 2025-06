¿Cómo puedes ahorrar dinero cuando echas gasolina?

Con el comienzo de las buenas temperaturas y a las puertas del verano, muchas personas deciden hacer escapadas los fines de semana o irse de vacaciones. Para ello, lo más habitual es coger el coche para viajes largos. Para ahorrarte algo de dinero, debes tener en cuenta estos gestos.

Muchos conductores también recurren desde hace tiempo a las gasolineras low cost o de bajo coste para gastar lo menos posible. Debes de tener cuidado con algunos gestos que te pueden costar una multa, y además, te damos algunos consejos que hacen que te ahorres algo de dinero cuando eches gasolina.

Consejos para ahorrar gasolina / Freepik

Las multas que te pueden poner en una gasolinera

Además de los consejos para ahorrar algo de dinero mientras echas combustible, debes de tener mucho cuidado y evitar las multas en las gasolineras con gestos comunes. Hay que poner atención en no equivocarnos de combustible, no dejar que caiga al suelo, no dejar las llaves puestas en el vehículo o no olvidar devolver la manguera al surtidor.

Además debes saber que está prohibido utilizar el móvil mientras repostas. Estas acciones están recogidas en el artículo 115 del Reglamento General de Circulación y no cumplirlas supone una infracción leve. Algunos de estos gestos están sancionados con 100 euros.

Multas que te pueden poner mientras repostas / Freepik

Uno de los más comunes es el uso del teléfono mientras repostas. Muchas personas lo hacen de manera inconsciente y se trata de una conducta que puede resultar algo peligrosa. Este acto es sancionado solo por precaución, debido a la posibilidad de generar chispas que pueden encender los vapores de gasolina y generar un incendio o explosión.

Consejos para ahorrar dinero echando gasolina

Además de repostar en gasolineras low cost, existen otras opciones que te harán ahorrarte algo de dinero este verano si vas a hacer cualquier viaje. Estas son algunas de nuestras recomendaciones:

Planifica tu viaje correctamente , y así no recorrerás más distancia de la que es necesaria o tenías prevista.

, y así no recorrerás más distancia de la que es necesaria o tenías prevista. Revisa el estado de tu vehículo para asegurarte de que está en las condiciones adecuadas para realizar el trayecto sin problemas.

para asegurarte de que está en las condiciones adecuadas para realizar el trayecto sin problemas. No tengas prisa por llegar : conducir a más velocidad hará que gastes más combustible y puede suponer un riesgo e incluso una multa para ti.

: conducir a más velocidad hará que gastes más combustible y puede suponer un riesgo e incluso una multa para ti. Coloca bien la carga en tu vehículo para que esta quede distribuida de manera uniforme.

Consejos para ahorrar dinero en gasolina / Freepik

Además, muchos conductores piensan que es mejor apretar la maneta hasta el final cuando estamos repostando, pero están equivocados. Aunque vayas a terminar antes de llenar tu coche, la presión del surtidor hace que la gasolina se evaporé más rápido por lo que estaremos echando menos combustible por el mismo precio. La solución es tener paciencia, ya que echando gasolina más despacio aprovecharás cada gota de combustible y estarás ahorrando algo de dinero.