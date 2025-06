Citroën da una nueva vida al Ami con más estilo y prestaciones

Seguramente no lo encontraremos en una autopista, aunque lo cierto es que su imagen seguro que atraería más que una mirada. Y no solo por su tamaño. Y es que Citroën ha vuelto a sacar a pasear la imaginación con la renovación de su modelo más pequeño: el Citroën Ami.

Para quien no lo tenga fresco, el Ami es el modelo urbanita con vocación interurbana que la marca francesa puso a la venta hace un par de años y que ahora mismo es uno de los emblemas de la nueva micromovilidad. No debía ser mala idea porque parece ser que muchos fabricantes han puesto el ojo en este microsegmento llamado a ser el futuro/presente de las grandes ciudades y los pueblos.

El Citroën Ami puede moverse entre dos escenarios, siempre que no haya distancias demasiado grandes, y tras probarlo les podemos asegurar que es una muy buena primera y segunda elección para jóvenes y gente con pocas ganas de hacer muchos kilómetros.

Citroën Ami / Citroën

El nuevo Citroën Ami se presentó en el pasado salón del automóvil de París celebrado en septiembre de 2024, y se reivindica como un modelo solucionador. Los cambios que introduce son mayoritariamente estéticos. Mantiene el mismo tamaño que la primera generación, con 2,41 metros de largo, 1,39 ancho y 1,52 de alto.

Nuevo diseño

En esta nueva etapa sus faros ahora están elevados hasta la base del parabrisas y rodeados por un marco decorativo de color negro. Los grupos ópticos frontales ofrecen una forma encapsulada que recogen el nuevo logotipo de la marca en color rojo (denominado André Red).

Citroën Ami / Citroën

La cápsula lleva grabada una amplia sonrisa. La parte inferior ya no es tan redonda y presenta bordes más pronunciados y superficies más verticales. Por delante de las ruedas, se dibujan cubos que pueden recordar a piezas de Lego. Esto permite una imagen más ancha y asentada en el asfalto. También actúan como parachoques protectores.

Citroën Ami / Citroën

La carrocería es totalmente simétrica, tanto delante como detrás, en las puertas y aletas. Estas aletas presentan un guiño al reconocible Citroën 2 CV, un vehículo que triunfó hace 77 años, y es que estas aletas del nuevo Citroën Ami muestran estrías moldeadas, con el mismo aspecto que tenían las ranuras de las aletas del modelo del año 1948.

Color y funcionalidad

El nuevo Citroën Ami ofrece varias soluciones de personalización y adaptación. Se ofrecen tres paquetes de colores en rojo, blanco y verde dominantes: Ami Spicy, Ami Icy y Ami Minty. Estos paquetes de colores incluyen elementos muy útiles como tres cajas de almacenamiento de colores para instalar en el tablero, un gancho para bolsas de colores para instalar en el lado del pasajero, un juego de alfombrillas de colores, un juego de dos redes de puertas de colores y una red divisoria central.

Citroën Ami / Citroën

Citroën Ami / Citroën

Como equipo de infoentretenimiento ofrece un soporte para el smartphone, sistema My Connect Box para obtener información sobre el vehículo a través de la aplicación My Citroën (nivel de carga, kilometraje, tiempo de carga, documentación a bordo, etcétera), y también la aplicación My Ami play, que centraliza todas las funciones como la navegación, la radio, las aplicaciones de música y la función de teléfono. Esta aplicación se controla mediante un botón situado en el volante.

Fiable y divertido

El nuevo Citroën Ami proporciona una solución fácil que no existía hasta ahora. Destaca por su agilidad, ya que sus dimensiones compactas combinan con un radio de giro de solo 7,20 metros. Se puede conducir sin carnet ya que en muchos países está permitido su uso a partir de los 14 años.

Ofrece total seguridad y, lo más importante, protege ante las inclemencias del tiempo. Biplaza y fácil de manejar. Dispone de un motor eléctrico de 7 kW y no supera los 45 km/h. Su autonomía es de 75 kilómetros gracias a su batería recargable en 4 horas en una toma doméstica estándar de 220V.

También buggy

Pero como la diversión no tiene límites, desde Citroën tambén han querido proponer una versión más playera: el Ami Buggy. Este Ami se desmarca por completo del resto de la gama: no tiene puertas ni techo rígido. En su lugar hay barras metálicas negras y una lona enrollable que hace las veces de techo. Si llueve o hace frío, se pueden instalar unas lonas con cremallera. Todo está pensado para que puedas sentirte más cerca del entorno, del aire libre. Es un Ami para disfrutar, para moverse sin prisa, sin complicaciones.

Citroën Ami / Citroën

Desde hace tres años el Ami mantiene unos precios muy asequibles, y en esta actualización seguirá siendo así. Los nuevos Ami y Ami Buggy están disponibles para pedidos desde el pasdo 6 de mayo en Europa. Ami estará disponible desde 7.990 €, Ami color pack a 8.390 €. Ami Buggy estará disponible desde 9.590 € y Ami Buggy versión Palmeira desde 9.990 €.