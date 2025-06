Esta es la razón por la que te pueden multar si utilizas el móvil en una gasolinera

Hay que tener cuidado cuando echamos gasolina, ya que hay algunas infracciones que podemos cometer. Tenemos que poner atención en no equivocarnos de combustible, no dejar que caiga al suelo, no dejar las llaves puestas en el vehículo o no olvidar devolver la manguera al surtidor, y sobre todo, no puedes utilizar el móvil en la gasolinera.

Estas acciones están recogidas en el artículo 115 del Reglamento General de Circulación. No cumplir estas normas supone una infracción leve. Además, te pueden sancionar por llenar el depósito sin haber parado el motor o no llevar las luces apagadas. Sorprendentemente, la Guardia Civil te puede multar por usar el móvil en la gasolinera, pero ¿por qué?

Te pueden multar por estas acciones en la gasolinera / Pexels

¿Cómo ahorrar gasolina?

Para echar combustible, seguramente has acudido a una gasolinera low cost, y es que este tipo de gasolineras se han convertido en una de las principales opciones de los conductores. También puedes encontrar las gasolineras más baratas a través de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze.

Hay otros trucos para ahorrar algo de dinero en gasolina. Parece una tontería, pero planificar correctamente tu viaje, hace que evites recorrer más distancia de la necesaria. Revisa el estado de tu vehículo para asegurarte de que esté en las condiciones adecuadas. Coloca bien la carga en tu coche para que este distribuida de manera uniforme y sobre todo, no tengas prisa en llegar, ya que conducir a más velocidad hará que gastes más combustible y puede suponer un riesgo y una multa para ti.

Ahorrar dinero en gasolina / Pexels

Las multas que te ponen en la gasolinera

Además de estos consejos, puedes evitar las multas en la gasolina para ahorrarte dinero. Tienes que tener claro que algunos gestos están sancionados con 100 euros y no los podrás hacer en una gasolinera.

En concreto, estamos hablando del uso del teléfono móvil mientras repostas. De manera inconsciente, muchas personas lo utilizan mientras llenar el tanque del vehículo o permanecen en el interior de este esperando. Se trata de una conducta que puede resultar algo peligrosa, pero que llega a ser sancionada con hasta 100 euros si te pillan.

Multas por echar gasolina utilizando el teléfono móvil / Freepik

Esta acción solo es una infracción en el momento del repostaje. Antes y después es posible utilizar el móvil para pagar por ejemplo. Este acto es sancionado solo por precaución, debido a la posibilidad de generar chispas que pueden encender los vapores de gasolina. Esto podría provocar un incendio o explosión.