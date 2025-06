Marc Márquez brilla en la inauguración del nuevo concesionario Ducati en Barcelona

Esta semana, los ducatistas de Barcelona tienen un nuevo punto de peregrinación. Y es que Ducati Barcelona ha inaugurado un nuevo concesionario en Sant Quirze del Vallès, a las afueras de la ciudad condal, en una jornada marcada por la pasión por las dos ruedas y, sobre todo, por la presencia estelar de Marc Márquez, actual líder del Mundial de MotoGP y piloto del equipo Ducati Lenovo.

El evento arrancó con la llegada de Márquez, nada menos que al manillar de una Ducati Multistrada V4S, un guiño claro a su integración total en el universo de Borgo Panigale. El piloto hizo su aparición estelar junto a Francesco Milicia, Vicepresidente de Ventas Globales y Posventa de Ducati, y Carlos T. López Panisello, Director General de Ducati España y Portugal. También estuvieron presentes Alberto Teichman (Director General de Audi España) y Lluís Soler (CEO de Quadis), completando un cartel de lujo para la puesta de largo de este nuevo espacio que promete convertirse en punto de encuentro para los apasionados de la marca italiana.

Marc Márquez fue el padrino de excepción en la apertura del nuevo concesionario Ducati en Barcelona / Sergi Mejías

Un nuevo hogar para los ducatistas

El concesionario de Sant Quirze no es uno más. Con un showroom de 550 metros cuadrados, los visitantes pueden descubrir toda la gama Ducati y Scrambler, además de modelos certificados como Ducati Approved y una zona de taller completamente equipada. Este centro se integra en la red global de más de 800 puntos de venta que Ducati tiene en más de 90 países, reforzando así su presencia en uno de los mercados más importantes de Europa.

Carlos T. López Panisello explicó el porqué de esta nueva ubicación: “Barcelona es uno de los mercados de referencia de la moto en España, por eso hemos redoblado nuestros esfuerzos en dotar a la provincia de una instalación adicional a las afueras de la ciudad, con la que abarcar mejor toda la zona. Un compromiso que nos permitirá atender a nuestros clientes en unas instalaciones fantásticas, en la línea del camino que emprendimos hace ya más de un año cuando desde Volkswagen Group España Distribución asumimos la representación de Ducati en España y Portugal”.

Marc Márquez fue el padrino de excepción en la apertura del nuevo concesionario Ducati en Barcelona / Sergi Mejías

Márquez, en casa

El piloto de Cervera ejerció de padrino de la inauguración con la naturalidad y simpatía que lo caracterizan. Durante el evento, conversó con Carlos T. López Panisello sobre su aterrizaje en Ducati y cómo está viviendo este nuevo capítulo en su carrera deportiva. Márquez compartió también un reto: sorteará una Ducati Multistrada entre su comunidad de fans a finales de 2025, en colaboración con Ducati España.

Después de la charla, más de 300 ducatistas disfrutaron de un ambiente festivo en el que Márquez no solo firmó autógrafos y se sacó fotos con los aficionados, sino que también participó en el sorteo de varios obsequios. “Poder estar en una inauguración como la de hoy es un placer, rodeado de tanta pasión roja”, declaró el piloto. “Notar el cariño de tantos aficionados reunidos en este nuevo concesionario ha sido muy bonito. Ducati no es solo una moto; es una familia, una forma de vivir la competición. Desde que llegué, he sentido ese calor y esa exigencia, y eso me motiva a dar el 200% en cada carrera”.

Marc Márquez fue el padrino de excepción en la apertura del nuevo concesionario Ducati en Barcelona / Sergi Mejías

Pasión por la moto… y por Barcelona

Francesco Milicia también tomó la palabra y no dejó lugar a dudas sobre la importancia de este nuevo punto de venta: “Barcelona, ciudad que marca tendencias, es un punto clave para Ducati por la pasión que se siente por las motos, y una muestra de ello es la cantidad de pilotos de esta región, como Marc, que hoy nos acompaña en este nuevo concesionario. Lo que vemos hoy es precisamente lo que pone en valor esta marca, una fiesta en la que los Ducatistas se reúnen y celebran juntos esta pasión, en un lugar que queremos que se convierta en punto de reunión de todos los apasionados”.

La apertura del concesionario de Ducati Barcelona no solo simboliza el crecimiento de la marca en nuestro país, sino también su compromiso con la comunidad motera. Porque si algo quedó claro esta semana es que Ducati no vende solo motos, vende una forma de entender la vida sobre dos ruedas. Y si a eso se le suma la figura de Marc Márquez, la ecuación es perfecta.

Marc Márquez fue el padrino de excepción en la apertura del nuevo concesionario Ducati en Barcelona / Sergi Mejías / Ducati

Con este nuevo espacio, la firma de Borgo Panigale sigue consolidando su apuesta por el mercado español, con un enfoque claro en la calidad, la experiencia del cliente y la pasión compartida por la velocidad, el diseño y la competición. Sant Quirze del Vallès ya tiene un nuevo punto de referencia para todos los que sueñan en rojo.