Ford Go Electric se refuerza con la llegada del Puma Gen-E

La puesta de largo de la gama Go Electric de Ford tuvo lugar en un escenario poco habitual para el sector del motor: el festival Miramar Gauak de San Sebastián del que la firma del óvalo es partner oficial de movilidad. Allí se mostraron modelos como el nuevo Capri, el SUV Explorer o el radical Mustang Mach-E Rally, aunque fue el Ford Puma Gen-E quien acaparó todos los focos. Se trata de la versión eléctrica del modelo de Ford más vendido en Europa.

Ford insiste en que sus coches eléctricos deben seguir transmitiendo emociones al volante. Y lo cierto es que, lo han logrado. Tuvimos la ocasión de conducirlos por las carreteras de San Sebastian, y aunque todos tiene un dinamismo extraordinario, el que más nos sorprendió fue el propio Puma Gen-E, siendo uno de los eléctricos convencionales que más me ha divertido en carretera. Tiene un tacto de dirección muy directo, se nota ligero en los cambios de apoyo y ofrece una estabilidad que sorprende en un coche de este tamaño.

Ford Puma Gen-E / Edgar Vivó

Lo más curioso es que no parece un eléctrico. O al menos, no en sus tactos de conducción. No hay esa sensación de exceso de peso, ni ese tacto artificial del pedal que encontramos en otros modelos. Se percibe una puesta a punto pensada para disfrutar de la carretera. Y todo ello con la ventaja añadida de un par motor instantáneo, que hace que las recuperaciones y aceleraciones sean muy vivas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, una cifra que quizá no impresione sobre el papel, pero que en conducción real resulta más que suficiente.

Peso ligero y bajo consumo

La ligereza es una de las claves de ese comportamiento dinámico, pero también de su eficiencia energética. El Puma Gen-E peso tan solo 1.560 kilos (un peso pluma dentro del sector eléctrico) y homologa un consumo de solo 13,1 kWh/100 km, lo que lo sitúa entre los mejores del mercado en este aspecto. Y eso tiene consecuencias directas en la autonomía: hasta 376 km en ciclo combinado y más de 520 km en ciudad. Cifras que permiten moverse con tranquilidad incluso fuera del entorno urbano.

Ford Puma Gen-E / Edgar Vivó

Además, cuando hay que recargar, el proceso es rápido. En un cargador rápido de 100 kW, recupera del 10% al 80% de batería en 23 minutos, una pausa razonable para cualquier trayecto largo. Y si hablamos de uso diario, la recarga nocturna en casa será más que suficiente para cubrir los desplazamientos habituales.

El eléctrico con más maletero de su categoría

Otro punto fuerte del Gen-E es su capacidad de carga, algo que no siempre destaca en los eléctricos. En este caso, Ford ha sabido aprovechar bien el espacio disponible en el Puma convencional para ofrecer un maletero de nada menos que 574 litros gracias a la GigaBox, una evolución de la ya conocida MegaBox que añade funcionalidad y versatilidad. Es un espacio profundo, fácilmente accesible, y que incluso puede llenarse de agua si se quiere mantener bebidas frías en verano, ya que tiene un desagüe en su parte inferior.

Y aún hay más. Bajo el capó delantero, el hueco que antes ocupaba el motor de combustión se ha convertido en un segundo maletero de 43 litros, ideal para guardar cables de carga u otros objetos pequeños. En conjunto, el Puma Gen-E se posiciona como el coche eléctrico con mayor capacidad de carga en su segmento, algo que también refuerza su perfil práctico para familias o conductores con necesidades de espacio.

Diseño más aerodinámico

A nivel estético, el Gen-E mantiene el estilo reconocible del Puma, pero incorpora detalles exclusivos para esta versión eléctrica. El frontal es ahora más limpio y aerodinámico, con una parrilla cerrada tipo “escudo” que recuerda al Mustang Mach-E. También hay nuevas llantas específicas y un alerón trasero que no solo aporta un toque deportivo, sino que mejora la eficiencia aerodinámica.

Por dentro, el salto tecnológico es evidente. El habitáculo está presidido por dos pantallas digitales de alta definición que agrupan toda la información y el sistema de infoentretenimiento SYNC 4, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Además, la integración con Alexa permite usar comandos de voz para funciones cotidianas, como consultar el tiempo o añadir cosas a la lista de la compra. A esto se suman detalles prácticos como una nueva consola central elevada, más huecos portaobjetos y un cargador inalámbrico para el móvil. Todo pensado para facilitar el día a día sin perder conectividad.

Ford Puma Gen-E / Edgar Vivó

En el apartado de ayudas a la conducción, el Puma Gen-E incluye todo lo necesario para moverse con seguridad tanto en ciudad como en carretera. Entre ellas destacan el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el centrado de carril, la cámara de visión 360 grados o los faros LED matriciales dinámicos, que ajustan automáticamente el haz de luz en función del trazado.

También resulta útil la función de conducción con un solo pedal, muy cómoda en tráfico urbano, y el sistema de cambio de marchas electrónico ubicado tras el volante, que permite alternar entre marchas con un simple gesto táctil.

Precio competitivo

El nuevo Ford Puma Gen-E parte de un precio de 30.135 euros (incluyendo campañas del fabricante), pero con las ayudas del Plan Moves puede bajar hasta los 23.150 euros si se entrega un vehículo para achatarrar. Una tarifa muy competitiva teniendo en cuenta su equipamiento, tecnología y capacidad.