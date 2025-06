Esta es la multa que te pueden poner por beber agua al conducir

El verano se acerca. Entramos en el mes de junio con temperaturas superiores a 30ºC en algunos puntos de España. Con este calor hay que mantenerse bien hidratado para que no te dé una insolación al volante. El más habitual es beber agua mientras estás conduciendo, pero esto te puede suponer una multa.

La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil recuerdan que el gesto de beber agua puede suponer un riesgo para la seguridad vial. Esta acción, junto al cansancio, ir mirando el entorno o hablar con el copiloto o los demás ocupantes, son los hechos que mayor porcentaje de accidentalidad tienen en nuestras carreteras.

Beber puede suponer un riesgo para la seguridad vial / Pexels

¿Es peligroso beber agua al volante?

El gesto de tomar agua cuando vas conduciendo parece inofensivo, ya que no se tarda más de 30 segundos en dar un trago. Pero la DGT y la Guardia Civil condenan estos comportamientos al volante. La principal prioridad al volante es circular de manera segura y esta acción puede hacer que te distraigas.

El hecho de coger la botella, intentar desenroscar el tapón, volver a ponerlo, desvía tu mirada y no tienes toda tu atención en la carretera. Si el vehículo de delante frena bruscamente, no reaccionarías a tiempo y terminarías en un accidente por alcance. Por ello se recomienda parar en las áreas de servicio o gasolineras para beber y también, descansar y comer.

Parar en una gasolinera a beber / Freepik

La multa por beber agua mientras conduces

Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial beber mientras vas conduciendo, son gestos que generan distracciones al volante que pueden afectar de manera directa a tu forma de conducir. Los agentes de tráfico podrán multarte con sanciones entre los 80 hasta los 200 euros, dependiendo de la gravedad, por beber aunque sea agua.

La Dirección General de Tráfico también recuerda que es motivo de sanción leve no llevar las manos en el volante. Aunque puede ser extraño que no dejen beber agua al volante, es importante mantenerse hidratado para que no afecte a tu conducción. La realidad es que la deshidratación también puede generar distracciones y hacer que tengas un accidente. La DGT aconseja beber agua para tener un viaje seguro, pero debes pararte en gasolineras o áreas de servicio.