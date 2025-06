Ya conocemos su precio: el nuevo Opel Frontera eléctrico llega desde solo 16.600 € con ayudas

Opel comercializa ya el nuevo Frontera, un SUV compacto que llega con un claro objetivo: democratizar el acceso a la movilidad electrificada. Disponible tanto en versión 100% eléctrica como con motorización híbrida ligera de 48 voltios, este modelo combina un diseño robusto, soluciones prácticas y precios realmente competitivos. Gracias a las campañas promocionales vigentes y al Plan Moves III, la versión eléctrica puede adquirirse en España desde solo 16.600 €.

Además, la variante 100% eléctrica se lanza con una campaña de financiación muy atractiva: desde 129 euros al mes. Una oferta que refuerza su posicionamiento como una opción realista para un amplio abanico de conductores. Por su parte, la versión híbrida, una vez aplicados los descuentos oficiales de la marca, arranca desde 19.900 €. Más argumentos para reforzar su atractivo frente a la competencia. Sobre todo la procedente de países asiáticos.

Todo ello responde al nuevo enfoque estratégico de Opel. La marca adopta una política de precios más accesible, sin renunciar al equipamiento necesario de serie ni a los estándares de calidad que espera cualquier comprador de la firma alemana. Una apuesta decidida por acercar la electrificación a más usuarios, sin compromisos.

El nuevo Opel Frontera eléctrico llega desde solo 16.600 € con ayudas / Vicente Montoro

Estética rotunda con sello Opel

Con una estética marcada por líneas sólidas y un carácter bien definido, el nuevo Frontera refleja la última evolución del lenguaje de diseño de Opel. El frontal está presidido por el característico Opel Vizor, flanqueado por el nuevo emblema Blitz y faros Intelli-LED de serie. En la vista lateral y la zaga, destacan unos pasos de rueda bien marcados y el pilar C, que acentúa el perfil aventurero del modelo. En conjunto, un SUV con presencia y funcionalidad a partes iguales.

El nuevo Opel Frontera eléctrico llega desde solo 16.600 € con ayudas / Vicente Montoro

Equipamiento cerrado y bien definido

El Frontera se ofrece con dos niveles de acabado: Edition y GS. Ya desde el nivel básico, el equipamiento es completo: climatizador, faros Intelli-LED con asistencia de luces largas, conectividad OpelConnect, y hasta cinco puertos USB-C en la versión de 7 plazas. El acabado GS añade cámara trasera, asistente de aparcamiento, navegador, cargador inalámbrico y llantas de aleación de 17 pulgadas. Además, se puede elegir entre seis colores de carrocería, con posibilidad de techo en contraste.

Interior funcional, digital y conectado

Dentro, el habitáculo mantiene un diseño moderno y práctico. En el acabado GS, el puesto de conducción digital Pure Panel incluye dos pantallas de 10 pulgadas —una para el conductor y otra para el sistema multimedia—. Además, incorpora conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, lo que permite vincular el smartphone sin cables ni complicaciones.

Y si el conductor prefiere integrar directamente su dispositivo, la versión Edition incluye de serie el Smartphone Station. Esta base sustituye la pantalla central por un soporte físico para el móvil, que, tras conectarse vía app, se transforma en sistema de infoentretenimiento. Se puede manejar incluso desde los botones del volante. Sencillo, práctico y eficaz.

El nuevo Opel Frontera eléctrico llega desde solo 16.600 € con ayudas / Vicente Montoro

Confort y sostenibilidad en los asientos Intelli

En términos de confort, Opel vuelve a poner el acento en la ergonomía. El Frontera equipa los asientos Intelli-seat, tanto para el conductor como para el acompañante delantero. Estos incorporan una ranura central que reduce la presión sobre el coxis, lo que se traduce en un mayor confort, especialmente en trayectos largos. Además, están fabricados con materiales reciclados, al igual que otras superficies del habitáculo como los paneles de las puertas.

Y no solo eso. En el acabado GS, el volante está forrado en piel sintética vegana. Una solución sostenible que no compromete el tacto ni la calidad percibida. Porque el confort y la responsabilidad medioambiental no están reñidos.

Espacio para todos y para todo

El Opel Frontera puede configurarse con cinco o siete plazas, algo poco habitual en este segmento. Con cinco asientos, ofrece un maletero de 460 litros, una cifra muy razonable para un coche con vocación familiar. Abatiendo los respaldos traseros, el volumen se amplía hasta los 1.600 litros. Y si el equipaje no cabe dentro, no hay problema: el techo admite hasta 240 kg de carga en estático. Ideal para quienes buscan un coche versátil y listo para todo.

El nuevo Opel Frontera eléctrico llega desde solo 16.600 € con ayudas / Vicente Montoro

Rendimiento eficiente y emisiones contenidas

El Frontera ofrece dos soluciones mecánicas orientadas a la eficiencia y al respeto por el medio ambiente.

La versión 100% eléctrica monta un motor de 83 kW (113 CV) y una batería de 44 kWh útiles, lo que le permite alcanzar hasta 305 kilómetros de autonomía (WLTP). Es una cifra adecuada para la mayoría de trayectos cotidianos. En una estación de carga rápida, puede recargar del 20 al 80 % de su batería en unos 26 minutos. Y para cargar en casa, incorpora de serie un cargador monofásico de 7,4 kW. Sencillo y funcional.

Por su parte, el Frontera Hybrid combina un motor de gasolina turbo 1.2 de 74 kW (100 CV) con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) y una caja de cambios de doble embrague con seis marchas. El resultado: consumos en torno a los 5,2 l/100 km y emisiones contenidas, entre 118 y 120 g/km de CO₂. Ideal para quien busca eficiencia sin renunciar a la autonomía tradicional.

Primeras impresiones de conducción

Durante nuestra primera toma de contacto, el Frontera nos sorprendió. Mucho. A pesar de su planteamiento familiar, su comportamiento en carretera es más que convincente. Según nos explicaron desde Opel, uno de los pilares de desarrollo de la marca es la calibración del chasis para condiciones de alta velocidad, como las que se encuentran en las autobahn alemanas.

Y lo cierto es que se nota. La dirección es precisa, transmite bien; el paso por curva es estable y el coche se comporta con nobleza incluso a ritmo alto. No se descompone, ni da sensación de flotar. En definitiva: se conduce con confianza. Más de lo que muchos esperarían en un SUV de este tamaño.

El nuevo Opel Frontera / Vicente Montoro | Opel

Una propuesta completa, pensada para todos

Con precios ajustados, una gama bien definida, tecnología útil y una conducción más que solvente, el Opel Frontera se posiciona como una de las propuestas más interesantes del mercado en el segmento SUV compacto.

Además, Opel ha querido reforzar su apuesta con una iniciativa que aporta valor añadido real: el nuevo Programa de Garantía de 8 años, que cubre al Frontera —y al resto de turismos de la gama— durante hasta 8 años o 160.000 km, lo que ocurra antes. Esta garantía se activa con cada mantenimiento realizado en un Servicio Oficial Opel

Una cobertura multienergía que respalda el compromiso de la marca con la durabilidad, la calidad y la atención posventa.

En resumen, el Opel Frontera no solo convence por lo que ofrece sobre el papel. También lo hace por cómo se siente al volante y por la tranquilidad que promete a largo plazo.