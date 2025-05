¿Cuántos kilómetros durará tu coche? Esto es lo que dice la DGT

Para muchas personas puede ser un suplicio tener que comprar un vehículo nuevo o arreglar el viejo. Adquirir un coche nuevo supone un desembolso de, como mínimo, más de 10.000 euros. Una cantidad de dinero que no mucha gente se puede permitir. La Dirección General de Tráfico explica cuánto durará tu coche, para no tener que gastar esta suma de dinero.

Comprar un coche nuevo supone mucho gasto / Freepik

Consejos para que tu vehículo dure más

Para no tener que gastar tanto dinero en un coche nuevo, hay algunos gestos que te ayudarán a prolongar la vida de tu vehículo. Realiza mantenimientos regulares en tu coche. Revisa los frenos, verifica los niveles de fluidos y mantén los filtros limpios. Si tienes alguna duda contacta con el servicio recomendado por el fabricante.

Utiliza el aceite de motor adecuado. Además, ahora con el calor, los aceites sintéticos suelen ofrecer mejor rendimiento en condiciones de temperaturas altas. Elegir el aceite correcto, prolonga la vida útil del motor al proporcionar la lubricación y la protección adecuadas contra el desgaste.

Con el calor los aceites sintéticos ofrecen un mayor rendimiento / Freepik

Muchas personas deciden apagar directamente el motor una vez aparcan sin dejarlo unos instantes encendido. Esperar unos 20 o 30 segundos puede alargar su vida bastante, según afirman los mecánicos. Otra recomendación es no ir en marchas largas a bajas revoluciones, porque solo consigues que el motor trabaje más forzadamente, con más vibraciones y reduciendo mucho su eficiencia.

Cuánto durará tu coche, según la DGT

Según un estudio recientemente publicado por la Universidad de Birmingham y la London School of Economics, la vida del vehículo depende de si se ha conducido de una forma normal, sin grandes esfuerzos, con cambios de aceite en su momento, ya que cualquier turismo está preparado para llegar a los 250.000 kilómetros sin problemas. Aunque hay que tener en cuenta el tipo de motor que lleve el coche. La DGT se fija en este análisis y dictamina aproximadamente cuánto durará tu vehículo.

¿Cuánto durará tu coche? / Freepik

La vida media útil de un vehículo de gasolina estaría en torno a 18,7 años, con un kilometraje medio de 187.000 kilómetros. Hay coches de gasolina que han sobrepasado el millón de kilómetros. La curiosidad es que un Volvo P1800 de 1966 tiene el récord Guinness del coche con más kilómetros hechos, con 5,23 millones.

Los motores diésel obtienen la potencia necesaria a un régimen de giro del motor menor. Su media aumenta hasta los 410.000 kilómetros, llegando a los 16,3 años como tiempo medio de vida.

La venta de los vehículos híbridos es cada vez más notable. El kilometraje de estos con motor de combustión debería ser similar al de un coche con la misma mecánica, de 200.000 a 300.000 kilómetros de media. Y es posible que sea mayor en los híbridos diésel. Además las baterías de estos vehículos tienen una vida útil aproximada de unos 10 años.

Mecánico revisando un vehículo / Freepik

La duración de los coches eléctricos viene determinada por la batería y por su pérdida de rendimiento con el paso de los kilómetros y los años. Aquí influye las frecuencias de carga (el número medio que aguantan son unos 3.000) o la cantidad de cargas rápidas que hagas (deterioran las baterías más rápidamente). Todavía no hay una muestra fiable, pero la mayoría de las marcas determinan que sus baterías tendrán una vida útil de unos 10 años o 200.000 kilómetros hasta llegar a una capacidad de la batería del 65-70%. Esto quiere decir que su rendimiento será menor y no óptimo a partir de entonces, pero el vehículo seguirá funcionando y no se parará.