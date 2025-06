Nuevo Alpine A390, un coche de carreras con traje

El “Dream Garaje” de Alpine continúa creciendo y cumpliendo las previsiones de Luca de Meo, cuando anunciaba que desde 2024 hasta 2030, Alpine lanzaría siete nuevos modelos. El A390 es el segundo integrante de la nueva familia y revoluciona la idea que todos teníamos sobre la marca.

Hablamos de un sport fastback, algo novedoso en Alpine. Cuenta con unas líneas poderosas, 4.61 metros de largo, 1.88 de ancho y 1.53 de alto. Un dato significativo es la batalla de 2.70 metros, lo que permite un habitáculo que está habilitado para cinco pasajeros, algo que no es habitual en la marca.

Alpine define el A390 como un coche de carreras con traje, y no le falta parte de razón. Lo de la deportividad es algo innato cuando hablamos de la marca, pues son dos aspectos que van unidos de la mano. Y con lo del traje no hay más que echarle un vistazo.

El nuevo Alpine A390 / Raúl Rodríguez

Captando todas las miradas

Estéticamente, el nuevo A390 es uno de esos vehículos que se va a convertir en un rompecuellos. El frente es afilado, con muchas entradas de aire que en este caso tienen una finalidad que va más allá de la refrigeración. Es un aspecto que tiene que ver mucho con el coeficiente aerodinámico, que juega un papel importante en la autonomía de un vehículo eléctrico.

La zaga es otra de las zonas que va a levantar pasiones. La caída del pilar “C” incrementa la sensación de deportividad, y cuenta con un gran cristal que incrementa la luminosidad del interior. La firma lumínica está formada por unos triángulos fragmentados que se estiran para enmarcar el retroiluminado logo de Alpine. Cuenta con una amplio maletero, con una capacidad de 532 litros.

Alpine lanza seis colores, incluyendo el “Azul Alpine Vision” y un gris mate. Dependiendo de las versiones, el techo puede ser del mismo color de la carrocería o en color negro, formando un contraste. Hay dos tipos de llantas, en función del acabado de 20 y 21 pulgadas en negro brillante diamantado o negro mate. En cualquiera de estos dos tipos de llantas, destacan las pinzas de freno, de color rojo y azul en función del acabado, con unos discos de freno de 365 mm con pinzas de seis pistones, algo novedoso en Alpine.

El interior del nuevo Alpine A390 / Raúl Rodríguez

Personalidad propia

El interior del nuevo A390 mantiene los niveles de deportividad. Los nuevos asientos, tipo backet, son su mejor tarjeta de presentación. Con una tela microperforada se ajustan perfectamente a la estructura de la espalda para que esta no sufra en los desplazamientos.

Cierto es que cuando le echamos un primer vistazo nos viene a la memoria el A110, pero tiene su propia personalidad. El salpicadero está orientado hacia el conductor, con dos pantallas de 12.3 y 12 pulgadas. El volante es muy Fórmula 1, sobre todo por la presencia de dos botones específicos. El azul controla el nivel de regeneración de la frenada, con cuatro niveles hasta llegar al modo One Pedal. El botón rojo es el más deportivo. El OV “Overtake” nos permite acumular una carga de potencia que podremos utilizar en un momento y tiempo determinado. La consola central es lo más parecido al A110, y cuenta con los mandos característicos de transmisión RND, con tres botones situados en forma de triángulo.

El maletero del nuevo Alpine A390 / Raúl Rodríguez

Potente pero eficiente

Mecánicamente, la principal novedad es la presencia de tres motores eléctricos. Uno en la parte delantera y dos en la trasera. Cuenta con dos acabados, el GT con una potencia de 400 CV y el GTS con 470 CV. La batería es de 89 kWh, y aunque la autonomía está pendiente de homologar, supera los 550 kilómetros.

Conviene destacar la gestión inteligente de la carga, y es que cargando en corriente continua lo hacemos a 190 kW. Vamos, que podemos pasar del 15% al 80% en menos de veinticinco minutos.

El nuevo Alpine A390 / Raúl Rodríguez

Alpine abrirá los pedidos en el último trimestre de este año. La firma todavía no ha adelantado los precios, pero sí que no avanzó que rondará entre los 65.000 y los 75.000 euros. De lo que no cabe duda es que este nuevo A390 dará mucho de qué hablar.