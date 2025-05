¿Alguien podrá frenar a Álex Palou en la Fórmula Indy?

Álex Palou viene de hacer historia. El barcelonés fue el primer español que consiguió las tan ansiadas 500 millas de Indianápolis, tras adelantar en las últimas vueltas a Marcus Ericsson. El piloto de Chip Ganassi es líder del campeonato con una ventaja abismal de 112 puntos, con el segundo O’Ward, y de 125 con el tercero Lundgaard. La Indycar aterriza en Detroit para disputar su séptima carrera de la temporada.

El piloto español ha ganado 5 de las 6 pruebas que se han corrido en la categoría estadounidense esta temporada. Palou está en un momento de forma brillante y quiere seguir haciendo historia, ya que quiere superar los registros de AJ Foyt (1964) y Al Unser (1970) de conseguir 10 victorias en una temporada. La Indycar llega a Detroit, un circuito que no se le da mal al barcelonés. La carrera será el domingo a las 18:30 (hora peninsular española) y la podrás seguir en Movistar+.

Álex Palou celebrando la victoria del Sonsio GP / Indycar

Las calles de Detroit no se le dan nada mal a Palou

Las rectas y curvas del circuito urbano estadounidense ya han sido testigos del hambre del español. Palou ganó en la primera edición del ‘Downtown’ de Detroit en 2023. El trazado urbano de 2,6 kilómetros vio como el piloto de Sant Antoni de Villamajor adelantó en la vuelta 65 a Power y lideró la prueba hasta el final.

Esta edición del Chevrolet Detroit Grand Prix es la tercera que se corre en este circuito. En 2024, el compañero de Palou, Scott Dixon, se llevó el triunfo en una carrera accidentada. El español tuvo mala suerte y acabó 16º, después del incidente en la vuelta 70 con Newgarden.

El mes insignia de la Indycar llega a su fin

Con el fin de semana de Detroit, la categoría estadounidense se despide de su mes más ajetreado del año con 4 carreras. Entre ellas está las históricas 500 millas de Indianápolis. El mes está siendo inmejorable para Palou, ya que se ha alzado con la victoria en las tres pruebas: Alabama, Sonsio GP y la Indy500. Veremos de lo que es capaz el piloto español de hacer en las calles de Detroit.

Álex Palou con el trofeo de la Indy500 / AP

Álex Palou ya es una leyenda del automovilismo

“Como piloto de IndyCar, si no has ganado las 500, no vas a estar al 100% completo. Si mi carrera termina en 20 años y no he ganado las 500, seguramente no será una carrera exitosa”, esto decía el barcelonés antes de las 500 millas de Indianápolis. Palou consiguió un hito: ser el primer español en conquistar la Indy500. El piloto de Sant Antoni de Villamajor es historia de la Indycar por conseguir echarse la leche encima y por sus, hasta ahora, tres títulos en la categoría estadounidense, 2021, 2023 y 2024.