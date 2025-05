Bajaj Pulsar NS125 Euro 5+: la deportiva urbana se renueva

La familia Pulsar se expande en España con la llegada de la NS125 Euro 5+, una naked deportiva que conjuga tecnología actual, estética agresiva y un precio competitivo. Bajaj Auto, fabricante indio con presencia en más de 100 países y un sólido historial exportador, desembarca con fuerza en nuestro mercado gracias a su alianza con Grupo UMA. Y lo hace con un modelo que promete dar guerra en el segmento de octavo de litro, una categoría reñida donde cada detalle cuenta.

El diseño de la NS125 Euro 5+ es heredero directo de la saga NS: líneas afiladas, postura agresiva y una estética que remite directamente al mundo de las motos más grandes. Su presencia impone, especialmente con la incorporación de un faro frontal Full LED que aporta una imagen más moderna y mejora la visibilidad nocturna. Disponible en cuatro colores (naranja, azul, rojo y gris), logra equilibrar deportividad y funcionalidad con un aire fresco y juvenil.

Bajaj Pulsar NS125 Euro 5+ / Bajaj

Motor con brío y alma urbana

Bajo su carenado se esconde un monocilíndrico de 124 cc, refrigerado por aire, con sistema de doble bujía DTSi y cuatro válvulas. Este propulsor desarrolla 12 CV a 8.500 rpm y 11 Nm de par a 7.000 rpm, lo que sitúa a la NS125 entre las más potentes de su clase. La inyección electrónica y el arranque eléctrico completan un conjunto que prioriza la eficiencia y la respuesta en ciudad, sin renunciar a un toque de picante cuando el asfalto se despeja.

La transmisión es de cinco velocidades y el conjunto declara un peso de 144 kilos, cifras que contribuyen a una conducción ágil y segura. En el apartado de frenada, monta un disco delantero de 240 mm y un tambor trasero de 130 mm, ambos asistidos por un sistema ABS de un solo canal. La seguridad activa está bien cubierta, sobre todo teniendo en cuenta el público objetivo del modelo: jóvenes usuarios del carnet A1 o conductores con carné de coche y tres años de experiencia.

Bajaj Pulsar NS125 Euro 5+ / Bajaj

Tecnología sin renunciar al precio

Uno de los aspectos más destacables de esta Pulsar NS125 Euro 5+ es su nivel de equipamiento. El cuadro de instrumentos es digital y ofrece una generosa cantidad de información: desde la velocidad hasta el consumo en tiempo real, pasando por el indicador de marcha engranada y la autonomía restante. Pero lo que realmente marca la diferencia en este segmento es la conectividad Bluetooth con navegación paso a paso, un guiño a la generación conectada que vive pegada al smartphone.

La parte ciclo también está a la altura, con una horquilla telescópica delante y un monoamortiguador trasero regulable en cinco posiciones, lo que promete una respuesta más personalizada en diferentes tipos de conducción. El chasis perimetral refuerza la rigidez del conjunto, aportando confianza al atacar curvas o sortear el tráfico urbano con agilidad.

Bajaj Pulsar NS125 Euro 5+ / Bajaj

Versatilidad al alcance del bolsillo

Con una altura de asiento de 805 mm, un depósito de 12 litros y una distancia libre al suelo de 179 mm, la NS125 Euro 5+ se adapta tanto a desplazamientos urbanos como a escapadas de fin de semana. Su ergonomía y su tamaño contenido la convierten en una opción ideal para quienes buscan una primera moto con algo más de carácter sin renunciar a la comodidad diaria.

Y lo mejor es que todo esto se ofrece por 2.699 euros. Una cifra competitiva, teniendo en cuenta su nivel de equipamiento y prestaciones, que la convierte en una alternativa muy seria frente a los escúteres del mismo rango de precio o a las 125 más básicas del mercado.

Bajaj ha acertado con esta NS125 Euro 5+, una naked de corte deportivo que no se queda solo en la estética. Aporta potencia, tecnología y equipamiento en una fórmula bien equilibrada que no descuida el bolsillo. En un mercado donde cada euro cuenta, esta Pulsar no solo quiere destacar… quiere liderar. Y razones no le faltan.