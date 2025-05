Menos del 20% de los españoles buscan un eléctrico a la hora de comprar un nuevo coche

Según una encuesta elaborada por Carwow -plataforma de compra online de coches nuevos- el consumidor español tiene claro lo que quiere... y cada vez más claro lo que no está dispuesto a aceptar: tres de cada cuatro encuestados planean cambiar de coche este año, pero muchos de ellos no encuentran lo que buscan.

La encuesta, realizada a más de 1.200 usuarios, muestra que la mayoría de los encuestados busca un coche híbrido o altamente eficiente y a un precio razonable, pero la oferta no siempre se ajusta a esas demandas, en un momento en el que las marcas europeas siguen centrándose en la electrificación, la regulación y la competencia.

Los coches eléctricos no son los más demandados en el mercado / Freepik

¿Qué quiere el comprador español?

-El 74% de los encuestados planea cambiar de coche este año, una cifra muy similar a la de 2024.

-La antigüedad del coche actual es el principal motivo de renovación, en aumento frente a 2024, seguido por la obtención de una etiqueta ambiental más favorable debido a las restricciones.

-El SUV sigue siendo el tipo de coche más deseado (51%), aunque pierde 10 puntos frente a 2024. Ganan protagonismo los urbanos (19%) y las berlinas (15%).

-En cuanto a motorizaciones, los híbridos convencionales lideran con el 30%, seguidos de gasolina (24%), diésel (17%), eléctricos puros (16%) y finalmente híbridos enchufables (13%).

-El 57% entregaría su coche actual como parte del pago, un incremento importante frente al 32% que aseguraba que haría esta operación en 2024.

Los usuarios piden coches eficientes pero accesibles / EP

La demanda se mantiene, pero el mercado no siempre responde

Los usuarios piden coches nuevos, más eficientes y accesibles, pero las marcas, muchas veces, están atrapadas entre los objetivos de descarbonización, la presión regulatoria y la evolución desigual de la infraestructura de carga.

Como reflexiona Juan Francisco Calero, periodista y experto de Carwow, “el mercado necesita electrificación, sí, pero también versatilidad, asequibilidad y realismo”. En su análisis más reciente, Calero señalaba que fabricantes como Fiat han tenido que reconvertir modelos diseñados exclusivamente como eléctricos, como el 500, en versiones híbridas, para dar respuesta a una demanda que no llega al ritmo previsto.

Las recientes declaraciones del CEO de Renault, Luca de Meo, van en la misma dirección. De Meo insiste en la necesidad de revisar los plazos de la transición energética, advirtiendo que “pasar del 10% al 100% de cuota de mercado en coches eléctricos en apenas una década es irreal”.

Flexibilidad, accesibilidad y múltiples soluciones

El coche eléctrico no es la única solución, y el usuario lo sabe. Aunque cada vez más conductores se interesan por tecnologías electrificadas, la oferta no siempre satisface sus necesidades reales. Modelos con autonomías urbanas, precios inflados o tiempos de carga que no se ajustan a la infraestructura disponible en España dificultan la decisión de compra.

En paralelo, los fabricantes europeos presionan para revisar las normativas de seguridad y emisiones, que, aunque son necesarias, han provocado un fuerte encarecimiento de los vehículos más pequeños y populares.

La oferta actual de vehículos no siempre satisface la demanda / Freepik

La intención de compra sigue viva, pero exige respuestas claras

Carwow detecta un patrón claro: la demanda no ha desaparecido, pero se ha vuelto más exigente con el aumento de los precios. El consumidor está dispuesto a dar el paso hacia un coche nuevo, más eficiente y conectado, pero solo si encuentra un producto que se adapte a su realidad económica y de uso.

Para que eso ocurra, será necesario que las marcas y los legisladores avancen en la dirección adecuada: una electrificación adaptada a las necesidades del usuario medio.