Esto es lo que deberías hacer si se te rompe la matrícula del coche

La matrícula del vehículo es un elemento crucial porque aporta información y además identifica tu coche del resto. Se puede decir que la placa es una especie del Documento Nacional de Identidad de tu coche, que es obligatoria llevarla porque si no te expones a una multa.

La placa se puede caer con el paso del tiempo o tenemos que cambiarla porque simplemente está rota. Seguramente te estarás preguntando cuál es la mejor forma para colocarla de nuevo, reemplazarla o qué debería hacer.

La matrícula es como el DNI / Archivo

Se me ha roto la matrícula, ¿qué hago?

La primera acción que debes hacer es retirar la matrícula rota de tu vehículo. Una placa dañada puede caerse mientras conduces. Esto puede ser un peligro para ti y para los demás conductores. Cuando quites la matrícula del coche hazlo con cuidado para evitar cualquier daño adicional.

En algunos países es obligatorio informar a los agentes de tráfico sobre la rotura de la matrícula. En España es importante comunicar este hecho a la Dirección General de Tráfico para asegurarte de que estás cumpliendo con la normativa vigente.

La placa puede dañarse o caerse mientras conduces / Archivo

Lo siguiente que tienes que hacer es obtener una matrícula nueva. Para esto debes dirigirte a la oficina de tráfico correspondiente con la documentación necesaria: el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta ITV y tu identificación personal. Además se aconseja llevar la matrícula rota. En la oficina tendrás que pagar una tasa por la emisión de la nueva matrícula. Este coste depende de la región y la agencia gubernamental. Luego solo te queda volver a poner la matrícula y hacer saber a tu compañía de seguros sobre el cambio de placa. Con esto podrás resolver el problema de la matrícula rota y que tu vehículo circule en las condiciones óptimas.

¿Cómo pongo la nueva matrícula?

Primero debes fijarte bien en la placa, para ver qué sistema de sujeción tiene. Mira si va atornillada o con remaches y tendrás que retirar los tornillos o enganches para sacarla. Después la matrícula se coloca de nuevo en el soporte y se pasa a sujetarla de nuevo con cuidado de que no se rompa. Con la placa ya bien sujeta, cabe recordar que también la tienes que llevar limpia para que los números y las letras se vean claramente.

Poner la matrícula nueva en el coche / Archivo

¿Me pueden multar por no llevar matrícula o llevarla dañada?

La placa es obligatoria y necesaria para todo tipo de vehículos. Si no la llevas, está rota o no se leen claramente los números y las letras, te enfrentas a una sanción. Los agentes de tráfico consideran como infracción grave circular sin matrícula o con ella no visible o ilegible. La multa será de 200 euros. Llevar una matrícula manipulada es una infracción dura que se castiga con 6.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.