Estas son las claves a tener en cuenta para pasar la ITV a tu remolque de manera favorable

Los remolques son vehículos no autopropulsados que se utilizan para transportar mercancías o personas. Los remolques también tienen que pasar la ITV regularmente, al igual que el resto de vehículos. Si tienes un remolque te contamos las claves que debes tener en cuenta para pasar la ITV sin problemas.

¿Cuándo hay que pasar la ITV al remolque?

La Inspección Técnica de Vehículos es un examen que todos los vehículos de nuestro país deben superar para que puedan circular por las carreteras legalmente. Para los coches hay que pasarla por primera vez a los cuatro años de su matriculación, y a partir de ahí, cada dos años hasta que el vehículo cumpla diez años. Entonces se tiene que pasar cada año. Pasar la ITV es algo que genera cierta preocupación y nerviosismo a los conductores, especialmente si sus vehículos tienen bastantes años.

Remolque viejo que puede tener dificultades para pasar la ITV / Freepik

Los remolques, por la gran cantidad de kilómetros que recorren junto al coche que los arrastra, tienen la obligación de pasar la ITV anualmente hasta cumplir los diez años desde su fecha de matriculación. Pasada esta fecha, tendrán que pasarla cada seis meses.

Multas por no tener pasada la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos es obligatoria en España. Si próximamente tu remolque tiene que pasarla, lo mejor es que lo revises a fondo. Si tu vehículo tiene las revisiones al día y lo cuidas no deberías tener problemas para pasar la ITV. En cambio, si no mantienes tu coche en buen estado, y la ITV está caducada o desfavorable, la multa a la que te enfrentas será de hasta 500 euros. Además puede suponer la inmovilización de tu vehículo. Además si modificas la pegatina ITV, siendo un delito grave, la multa rondará entre los 6.000 y 12.000 euros.

Pasar la ITV a un remolque / Freepik

Si circulas con un remolque que no ha pasado la ITV, te expones a una multa que puede ser de 200 euros y la inmovilización del vehículo. La infracción asciende a 500 euros si no llevas la ficha técnica. El carné necesario para poder llevar remolques ligeros (hasta 750 kg) o conjuntos que no superen los 3.500 kg es el B. Si sobrepasas este peso te pueden multar con 500 euros y quitarte 4 puntos.

Consejos para pasar la ITV a un remolque

Lo primero que debes saber para someter el remolque a la inspección técnica es que tiene que ir acompañado de un vehículo tractor, aunque sólo vayas a pasar la revisión del remolque. La ITV se realizará sin separar al uno del otro. Primero se comprueba la documentación del vehículo y las condiciones técnicas similares de una ITV normal (menos la prueba de emisiones).

Consejos para que tu remolque pase sin problemas la ITV / Pexels

Las principales causas de que la ITV en remolques sea desfavorable suele ser por los siguientes problemas:

Fallos en los frenos : Un 43% de las causas de rechazo al pasar una ITV.

: Un 43% de las causas de rechazo al pasar una ITV. Defectos en el alumbrado : Supone un 25%.

: Supone un 25%. Problemas en ejes, neumáticos, suspensión : Un 17%.

: Un 17%. Chasis y carrocería: Supone un 11% del total.

Para que no tengas ningún problema pasando la ITV a tu remolque, asegúrate de que el chasis esté en buen estado, que todas las luces funcionen correctamente y sobre todo, que los neumáticos y frenos estén en óptimas condiciones. Si sigues estos consejos, no deberías de tener problemas para que tu remolque pase la ITV correctamente.