Aprobar el carné de conducir y que la autoescuela te entregue la ‘L’ es un momento importante y que queda en la memoria de muchos. Con este distintivo ya eres oficialmente un conductor más en la carretera, aunque debes llevarlo para que el resto sepa que eres principiante.

Es obligatorio llevar la 'L' durante los primeros 12 meses y no portarla tiene sus consecuencias. Al fin y al cabo, como conductor novel te falta experiencia y quizás tengas alguna inseguridad al volante. Esto puede llevarte a cometer alguna infracción. Hay una duda recurrente entre los noveles, ya que las ventosas de la ‘L’ a veces no pegan bien y es probable que mientras conduces se caiga.

La 'L' se puede caer / adslzone.net

¿Cuáles son las multas por no llevar la ‘L’?

Según la normativa, la ‘L’ debe colocarse en la parte posterior izquierda del vehículo, un sitio donde es claramente visible para los demás conductores. No vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera. Además hay que recordar que los conductores noveles disponen de solo ocho puntos, en lugar de los 12 que tienen los conductores con más de 3 años de experiencia.

Si llevas la ‘L’ y no te toca, la Dirección General de Tráfico te multará con 100 euros, ya que estarás haciendo creer a los demás conductores que eres novel cuando en realidad no lo eres. Está situación es muy común cuando se comparte el vehículo entre padres e hijos o hermanos, por lo que tienes que estar atento.

Multas por llevar la ‘L’ cuando no eres un conductor novel / Pexels

¿Me pueden multar si se me cae la L mientras conduzco?

Para los agentes de tráfico es igual de sancionable no llevarla puesta como llevarla poco visible o mal colocada. Puede ser injusto, pero aunque la llevabas puesta y se caiga, te podrán sancionar con 100 o 200 euros. También te quitarán 3 puntos del carné. Recordamos que siendo novel arrancas con solo 8 puntos.

Tienes que llevar la ‘L’ visible sino te multan / OCU

Los agentes de tráfico se conocen ciertos trucos, ya que muchos noveles usan la “excusa” de que se les ha caído. Aunque pueda parecer injusto, te podrán sancionar. Si se te cae mientras conduces, dentro de tus obligaciones como conductor está la de estacionar en un lugar seguro y volver a colocarla en el sitio correspondiente. Además se aconseja limpiar con regularidad los cristales, ya que los restos de suciedad hacen que la ventosa no se pegue bien a la superficie.