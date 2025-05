¿Hablas motero? La DGT desglosa el lenguaje que utilizan los motoristas

Seguro que en más de una ocasión has visto a algún motorista referirse a su moto como una “erre”, una “chopper” o una “naked” y no sabías a qué se referían exactamente. Y es que a menudo usan términos que son desconocidos para todo aquel que no tiene un vehículo de dos ruedas, simplemente para entenderse mejor entre ellos.

Sin embargo, la DGT ha querido ayudar al resto de conductores y ha desglosado todo este “lenguaje”, por lo que a continuación te contamos todo lo que debes saber para poder entender todas estas palabras y expresiones tan utilizadas.

Muchos moteros se refieren a sus motocicletas con diversos nombres / EPC

El apodo de sus motos

Muchos moteros se refieren a sus motocicletas con diversos nombres, algunos bastante extraños -como “burra” o “bicha”- o les ponen diversos motes en función de la marca que sean, como “Susi” para las Suzuki o su color y forma.

No obstante, lo más normal es que las llamen por el tipo de modelo que son: “erre” a las deportivas, cuya categoría en inglés sería Racing; “Naked” a aquellas que no tienen carenado o “Custom” a las que tienen un aspecto americano estilo Harley-Davidson. Existen otros muchos tipos, pero estos sean probablemente los que más escuches en la carretera.

Los moteros se refieren al copiloto como "paquete" / EFE

Lenguaje en carretera

Si alguna vez has escuchado a un motorista decir que va “volao” o “enroscao” es que probablemente vaya demasiado rápido. Suelen referirse al proceso de acelerar como”retorcer la oreja” o “dar o abrir gas”. Los más osados incluso llaman “jaco” a levantar la rueda delantera, aunque está claro que no todos saben hacerlo.

Si hablamos de frenadas, muchos de ellos las “apuran” cuando llegan a las curvas e intentan no “entrar pasados” en estas para no caerse, ni ellos ni su copiloto, al que apodan “paquete”. Además, y siguiendo con las curvas, la mayoría de motoristas “tumban” la moto para poder trazarlas correctamente, e incluso llegan a “lijar” o “tocar rodilla” cuando se acercan mucho al suelo.

Usar casco cuando vas en moto es muy importante / Freepik

Otras expresiones

Aunque no es un término usado únicamente por los motoristas, a menudo cuando van a echar gasolina se refieren al combustible como “sopa”, y si su moto consume mucho suelen decir que “chupa demasiado”.

Si vas a comprarte una moto deberías estar familiarizado con este tipo de expresiones, pero no te desilusiones si te dicen que te has comprado un “hierro” (así se refieren a motos antiguas, pesadas o lentas) porque seguro que más adelante acabas adquiriendo otra mucho mejor y más bonita, o como dirían ellos, un “pepino”.