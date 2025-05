Indianápolis y Palou: una cita para la historia

Las 500 Millas de Indianápolis es una de las carreras de la Triple Corona. Esa prueba que si sales victorioso entras en los libros de historia. Álex Palou ya lo está en los de la Indycar, porque ha ganado tres campeonatos en 2021, 2023 y 2024. Tras ganar el Sonsio GP, el piloto de Sant Antoni de Villamajor busca una gesta memorable: Triunfar en la Indy500. El español sale 6º, pero ha liderado varias prácticas de la carrera que se disputará el próximo domingo 25 de mayo a las 18:45 (hora peninsular española) y la podrás seguir por Movistar+.

Palou está en un momento de forma impecable. El español ha conseguido cuatro victorias en cinco carreras en esta temporada de la Indycar. Con dominio absoluto, el piloto barcelonés ha marcado el mejor arranque de campaña en 64 años, desde los siete triunfos de AJ Foyt en 1964. Pero el óvalo de Indianápolis no hace prisioneros.

Shwartzman hace historia llevándose la pole con Palou 6º

Robert Shwartzman celebrando su pole en la Indy 500 / AP/Michael Conroy

El ruso-israelí de Prema consiguió algo histórico, porque desde hace 42 años que un rookie no ha estado en la pole de la Indy500. “Siento como si estuviera soñando. El coche es muy rápido”, dice Shwartzman. El poleman marcó un registro de 232,79 mph (374,63 KM/h). Algo lejos se quedó Palou. El español no consiguió unas buenas velocidades máximas con una media de 231,378 mph (372,36 KM/h). El piloto de Sant Antoni de Villamajor saldrá 6º, pero con muchas posibilidades de conseguir las 500 millas de Indianápolis.

Takuma Sato saldrá segundo y Pato O’Ward tercero. Scott Dixon (4º), Felix Rosenqvist (5º), acompañarán a Palou en la segunda fila de parrilla. Por detrás, los Penske también eran los favoritos, pero los monoplazas de Josef Newgarden (32º) y Will Power (33º) no pasaron la inspección técnica y saldrán desde la última y penúltima posición. El otro piloto del equipo estadounidense Scott McLaughlin (10º) no pudo estar en el ‘Fast 12’ tras el fuerte accidente que sufrió en la práctica previa. Pero ya sabemos que en esta carrera todo puede pasar y todos los pilotos tienen posibilidades.

El que no comenzará la carrera será Jacob Abel, ya que solo participan 33 monoplazas en la Indy500. En la semana están inscritos 34, pero el estadounidense se quedó fuera después de jugarsela en la última oportunidad contra Veekay.

Accidentes escalofriantes en la clasificación y las prácticas

Álex Palou lideró la penúltima práctica antes de las 500 millas de Indianápolis. Pero algunos entrenamientos se vieron truncados por las condiciones meteorológicas y por los alucinantes accidentes. La clasificación tuvo que pararse por el duro accidente de Colton Herta. Afortunadamente el estadounidense salió ileso. Los días anteriores tuvimos los incidentes de Christian Rasmussen, Kyffin Simpson y Kyle Larson.

La magia de las 500 millas de Indianápolis

Palou ya es una leyenda de la categoría estadounidense pero le falta algo: la Indy 500: “Creo que, como piloto de IndyCar, si no has ganado las 500, no vas a estar al 100 % completo. Si mi carrera termina en 20 años y no he ganado las 500, seguramente no será una carrera exitosa”. Esta puede ser la edición de su victoria: “El coche está siendo muy rápido todo el fin de semana”, dijo el barcelonés a la Fox. Si consigue el triunfo, Álex Palou se convertiría en el primer piloto español en conseguirlo.

Álex Palou con su Honda nº10 / IMS Photo

¿Cuáles son los pilotos con más victorias en la Indy 500?

Las 500 Millas de Indianápolis son una prueba histórica y muy importante en el mundo del Motorsport. La primera edición se disputó en 1911 con la victoria del estadounidense Ray Harroun. En la parrilla actual ocho pilotos han conseguido tirarse la leche encima, signo de que han triunfado en la Indy 500. Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009, 2021), Scott Dixon (2008), Ryan Hunter-Reay (2014), Alexander Rossi (2016), Takuma Sato (2017, 2020), Will Power (2018), Marcus Ericsson (2022) y Josef Newgarden (2023, 2024).

Marcus Ericsson, ganador de la Indy 500 en 2022 / Michael Conroy / AP

Ganar una vez las 500 Millas de Indianápolis es una hazaña, pero ganar cuatro es muy complicado. Este es el caso de los pilotos que más han ganado la Indy 500. A.J Foyt (1961, 1964, 1967, 1977), Al Unser, Sr. (1970, 1971, 1978, 1987), Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991) y el único piloto que no es estadounidense, es el brasileño Hélio Castroneves (2001, 2002, 2009, 2021).