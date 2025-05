Correr en la autopista no te hace ahorrar tanto tiempo

Cuando tenemos prisa o simplemente porque queremos llegar antes, solemos pisar más el acelerador y sobrepasar la velocidad máxima permitida. Esto conlleva bastantes riesgos y pocos beneficios, porque no recorres tantos kilómetros como crees. Al final lo importantes es llegar no la rapidez.

La Dirección General de Tráfico tiene como misión principal alcanzar las cero muertes en las carreteras españolas. Por ello, uno de los puntos a tratar es la velocidad máxima permitida, ya que una de las sanciones más comunes es por superarla. Esto explica un profesor de matemáticas sobre sobrepasarlas: “No te arriesgues por unos segundos”.

Sobrepasar la velocidad máxima es una de las sanciones más comunes / Freepik

Multa por exceso de velocidad

En España las carreteras como máximo alcanzan los 120 km/h. No está permitido superar la velocidad máxima que estipule la vía. También es sancionable ir a una velocidad muy reducida de la que dice la señal. En las autopistas y autovías está prohibido circular a menos de 60 KM/h. En el resto de vías no se puede ir a menos de la mitad genérica. Si pone que es 40 KM/h, no está permitido ir a menos de 20.

Las multas por exceso de velocidad es la sanción de tráfico más común en España y varían dependiendo de las cifras que se alcancen y de lo que indique la vía por la que circulamos. La propia DGT tiene establecidas las diferentes sanciones en todos los casos:

Todas las sanciones económicas por superar los máximos de velocidad / DGT

Correr más en carretera no merece la pena

Un profesor de matemáticas explica en sus redes sociales (@Smartickmetodo) que no compensa correr más en la carretera, por el poco tiempo que te ahorras y los muchos peligros que conlleva.

El docente aclara que cuando subes de 20 a 40 KM/h, recorres el doble de kilómetros. Pero si pasas de 120, velocidad permitida en España, a 140 KM/h, algo que no es legal, solo te ahorras 4,3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Esto es por la relación inversa que hay entre la velocidad y el tiempo que tardamos en recorrer el espacio. “No te arriesgues por unos segundos”, dice el profesor, ya que no merece la pena.