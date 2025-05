¿Cómo tienes que actuar si te quedas sin gasolina?

Puede ser complicado, pero siempre existe la posibilidad de que te quedes tirado en la carretera. Esto puede ser por un fallo del coche, un pinchazo o que te hayas quedado sin gasolina. En el salpicadero del vehículo hay un icono de alerta iluminado cuando el depósito entra en reserva. Esto indica que debes ir lo antes posible a una gasolinera para repostar. ¿Sabrías actuar si estás en esta situación? Si te quedas sin combustible te pueden multar en algunos casos, ya que los agentes de tráfico puedes considerar que has actuado de forma imprudente.

Indicador de gasolina / Freepik

El triángulo de la gasolina

Puede ser posible que cuando vas a echar gasolina no sepas el lado en el que está la tapa del depósito, pero existe un truco para conocerlo. Tienes que ver el salpicadero del coche, y al lado del símbolo de la gasolina, hay un pequeño triángulo. Este icono indica el lado en el que tienes la tapa del depósito del combustible, para que te sea más fácil repostar.

Casi todos los vehículos cuentan con este triángulo en la actualidad, pero si no lo tiene es probable que la tapa del depósito se encuentre señalizada por la manguera del símbolo de gasolina de tu salpicadero. Si la manguera está a la derecha, la tapa también. Si es a la izquierda pues estará en el otro lado.

El triángulo al lado del surtidor de combustible te señala el lado de la tapa / Freepik

¿Cómo hay que actuar?

Lo más importante si te quedas tirado en mitad de la carretera sin gasolina es mantener la calma. Lo mejor es que intentes aparcar tu vehículo o dejarlo en un lugar donde no moleste a los demás conductores. Después puedes andar hasta la gasolinera más cercana y llenar un bidón para llenar el depósito.

La multa por quedarte sin gasolina puede llegar hasta los 200 euros / Freepik

Si no puedes aparcar el coche y tienes que quedarte allí, debes priorizar tu seguridad poniéndote el chaleco reflectante y colocando el triángulo de emergencias o el dispositivo V16 para que el resto de vehículos te vean sin problemas. Luego lo mejor es que llames a la grúa para que pueda remolcar el coche hasta la gasolinera más cercana.

El seguro suele cubrir este tipo de situaciones, pero si no debes avisar a los servicios de emergencia para que estén advertidos del problema y te indiquen lo que hay que hacer. Una vez vayas a echar gasolina, lo mejor es que uses un combustible “Premium”, y que las próximas veces no apures tanto la reserva. La multa a la que te expones puede llegar hasta los 200 euros.