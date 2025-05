El Lynk & Co 08 es el coche híbrido enchufable que estabas esperando para dar el salto al 'electrico'

Nada más ponerte frente al Lynk & Co 08 tienes claro que éste no estás ante un híbrido enchufable cualquiera. Es la solución ideal para quienes aún no están listos para dar el salto al coche 100% eléctrico. Con un sistema híbrido enchufable de 200 kilómetros de autonomía eléctrica, y carga rápida en solo 30 minutos, el nuevo SUV de la firma china puede cubrir la mayoría de trayectos diarios sin usar ni una sola gota de gasolina. Y si se necesita más alcance, su motor de combustión amplía la autonomía máxima por encima de los 1.100 kilómetros.

Es como tener un eléctrico puro para el día a día, pero sin el estrés de quedarte tirado cuando hay imprevistos o sales de viaje. El Lynk & Co 08 monta una batería de 39,6 kWh, que alimenta un motor eléctrico de 208 CV (155 kW) y 350 Nm de par. A este se suma un motor de gasolina de 1.5 litros turboalimentado que desarrolla 137 CV (102 kW) y 230 Nm. Conjuntamente desarrollan 345 CV de potencia (257 kW), con los que puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos, con una velocidad punta de 185 km/h. Y todo esto con un consumo medio homologado de apenas 0,9 l/100 km y las emisiones se sitúan en 23 g/km de CO2. El consumo del motor térmico sin ningún apoyo eléctrico es de 6,5 l/100 km.

La batería admite cargas de corriente alterna de hasta 11 kW, lo que permite una recarga completa en unas 4,5 horas. Pero el dato más interesante está en la capacidad de carga rápida DC de hasta 85 kW, que permite recuperar del 10% al 80% en tan solo 33 minutos.

Lynk&Co 08 / Lynk & Co

El Lynk & Co más elegante Visualmente, el 08 impone. Con 4,82 metros de largo y una presencia musculosa sofisticada y deportiva, se sitúa claramente en el segmento D. En directo destacan detalles como la firma lumínica frontal, que lo identifica claramente como un Lynk & Co pero con un toque más sofisticado que sus hermanos, los llamativos pilotos posteriores, las llantas de hasta 21 pulgadas, las ventanas sin marco, el trabajado pilar C con techo flotante, o los módulos verticales que sostienen los aerodinámicos espejos retrovisores. Éstos, al igual que los pasos de rueda y otros elementos de la carrocería van en negro piano, algo que no nos gustó tanto por el excesivo contraste con el resto del coche y por lo mal que aguanta este material el paso del tiempo. Por lo pronto ya te limita meter el coche en túneles de lavado que tengan escobillas blandas y de gran calidad.

Zaga del Lynk&Co 08 / Lynk & Co

Por dentro, la sensación es la de estar en un coche súper premium. El ambiente es lujoso, tecnológico y está muy bien resuelto con materiales agradables al tacto y una presentación visualmente atractiva. El sistema multimedia, presidido por una pantalla central de 15,4 pulgadas, responde con rapidez y tiene una interfaz moderna. El cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas ofrece buena legibilidad. También sorprendió el sistema de sonido Harman Kardon con 23 altavoces (en el acabado More), que logra una calidad acústica digna de un salón de conciertos.

Si tuviésemos que criticar algo sería lo mismo que en casi todos los coches modernos, y es la total ausencia de botones físicos. Para cualquier cosa debes de pasar obligadamente por la pantalla principal, aunque por suerte tiene un sistema de comandos de voz que funciona a la perfección. Aún así, no habría costado nada (o quizá sí y ese es el problema) dejar botones físicos para las funciones principales.

Interior del Lynk&Co 08 / Lynk & Co

En cuanto a capacidad, el maletero tiene 540 litros de capacidad y puede llegar hasta 1.254 con los asientos traseros abatidos. La segunda fila tiene un espacio más que generoso para piernas y cabeza, y cuenta con asientos reclinables, calefactados y con apoyabrazos central. Durante la presentación, también se destacó el arsenal de asistentes de seguridad: desde el control de crucero adaptativo con centrado de carril hasta el asistente de tráfico en atascos, la frenada de emergencia o la cámara de 360 grados. Todo está integrado de serie o disponible en un pack cerrado, sin menús interminables de opciones.

Primera prueba del Lynk & Co 08

Durante la presentación tuvimos ocasión de probar por primera vez el Lynk & Co 08. Antes de salir, el cuadro de instrumentos mostraba 1.049 kilómetros de autonomía total, con 193 km disponibles en modo eléctrico y 856 km con el motor de combustión. Una cifra que impresiona y que, desde luego, marca la diferencia respecto al resto de híbridos enchufables que hemos probado hasta la fecha.

Ya en marcha, el 08 deja clara su orientación hacia el confort. Es un coche pensado para viajar tranquilo, con reacciones suaves y progresivas. La aceleración es firme pero sin brusquedades, ofreciendo la potencia cuando se necesita pero sin sensaciones deportivas. La frenada cumple con solvencia, aunque incluso en el modo de regeneración más intenso, el coche retiene poco, lo que se traduce en una conducción más natural pero algo más torpe en tramos revirados. La dirección permite ajustar su dureza según el modo de conducción y transmite de forma correcta, sin llegar a ser especialmente comunicativa.

Perfil del Lynk&Co 08 / Lynk & Co

Las suspensiones, por su parte, ofrecen un gran equilibrio: son estables en autopista y absorben bien las irregularidades aunque, lógicamente, no están pensadas para una conducción deportiva. En curvas, el coche tiende a balancear ligeramente, algo esperable en un SUV de este peso y tamaño. En conjunto, el Lynk & Co 08 transmite una sensación de refinamiento y facilidad de uso, ideal para quienes valoran la comodidad por encima de todo. Se nota que ha sido diseñado para ser agradable en el día a día y recorrer largas distancias con total tranquilidad y eficiencia.

El único punto negativo que detectamos durante esta primera toma de contacto fue el ruido de rodadura, que en autopista llegaba incluso a ser molesto dentro del habitáculo. Desde la marca nos aseguraron que se trata de una unidad de preproducción y que ese aspecto será corregido antes del lanzamiento comercial. Tendremos que comprobarlo cuando podamos probar una unidad definitiva.

Habitáculo del Lynk&Co 08 / Lynk & Co

No podemos hablar todavía de consumos reales, ya que durante este tipo de pruebas se conduce de forma poco representativa. Aun así, podemos adelantar que tras más de hora y media de ruta no habíamos gastado ni una sola gota de gasolina y todavía nos quedaba batería de sobra. Es, sin duda, el punto que hace que el Lynk & Co 08 juegue en otra liga dentro del universo de los PHEV.

Disponible desde 52.995 euros

El Lynk & Co 08 llegará a España a partir de julio, disponible en dos acabados: Core y More. La versión de acceso ya incluye un nivel de equipamiento muy completo, mientras que la tope de gama añade elementos como el sistema de sonido premium, asientos ventilados y con masaje, y más ayudas a la conducción. Los precios en España arrancan en 52.995 euros en, mientras que la versión More asciende hasta los 56.995 euros.

En definitiva, el Lynk & Co 08 es un SUV que demuestra que el futuro de la movilidad no tiene por qué ser exclusivamente eléctrico ni depender siempre de gasolina. Con su autonomía eléctrica real, su motor de respaldo y su arsenal tecnológico, representa un equilibrio inteligente entre innovación y practicidad.