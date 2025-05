El nuevo Audi A6 se encuentra con sus antecesores en Alemania

Desde el lanzamiento del Audi 100 en 1968 Audi ha fabricado casi diez millones de vehículos de la clase premium del segmento medio superior. La llegada al mercado de la novena generación del A6 ha sido la oportunidad perfecta para realizar una foto familiar con los empleados de Audi presentando todas las generaciones de este modelo con el paso de los años.

Nueve generaciones separan a estos dos coches / Audi

Nuevos A6 Sedan y A6 Avant

Los nuevos Audi A6 Sedan y A6 Avant prometen ser más dinámicos, eficientes y digitales que nunca y ofrecer una experiencia de conducción de primera clase sin igual en su segmento. Ambos modelos se basan en la Plataforma Premium de Combustión (PPC) y en el mercado español estarán equipados con un eficiente motor turbodiésel.

La tecnología de hibridación ligera MHEV plus apoya al motor de combustión, mejora el rendimiento y el confort de conducción y reduce las emisiones de CO2. Además, tanto en viajes largos como en la ciudad, la suspensión neumática adaptativa de Audi y la dirección a las cuatro ruedas garantizarán una conducción suave y un manejo ágil.

La marca alemana ha querido también ofrecer estos dos nuevos modelos con versiones híbridas enchufables.

Un modelo con 57 años de historia

Con la novena generación fabricada en Neckarsulm, Audi continúa su historia de éxito en el segmento C. Con el Audi 100, la marca de los cuatro aros logró en 1968 dar el salto al segmento premium de las berlinas de tamaño medio. Este modelo (generaciones C1 a C4) ganó cinco veces el Volante de Oro, fue nombrado dos veces “Car of the Year” y una vez “World Car of the Year”.

Se vendieron un total de 3,2 millones de Audi 100, lo que subraya el éxito y la popularidad de la serie y las generaciones que siguieron al C1 hicieron gala del lema “A la vanguardia de la técnica” con numerosas innovaciones, como la carrocería totalmente galvanizada, la aerodinámica optimizada o los motores de alta eficiencia.

Ocho empleados de Audi protagonizaron una imagen icónica para la marca / Audi

El Audi 100 se denomina Audi A6 desde 1994. Audi ha fabricado casi diez millones de vehículos del segmento de las berlinas de gran tamaño desde 1968; exactamente, la cifra asciende a 9.836.762 unidades, a fecha de abril de 2025.

Sin duda alguna son cifras muy grandes que avalan una larga historia, pero el entusiasmo y la pasión por las berlinas de esta categoría van mucho más allá, también entre los empleados de Audi. Para crear una foto muy especial, ocho empleados, cada uno con un modelo de cada una de las generaciones (C1 a C8), se reunieron en la Audi Piazza de Ingolstadt, frente al museo móvil, para dar la bienvenida a la familia al nuevo Audi A6 Avant C9.