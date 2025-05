Shwartzman hace historia en la Indy 500 llevándose la pole con Palou 6º

Las 500 Millas de Indianápolis son una de las carreras insignia del Motorsport. Ese examen que si triunfas, entras en la historia de los grandes de la Indycar. Aquí ya está Álex Palou con los tres títulos que tiene (2021, 2023 y 2024), pero le falta algo: ganar la Indy 500. El español saldrá 6º tras no clavar los registros en la última sesión. Robert Shwartzman se lleva la pole en el óvalo.

Palou salió segundo a pista para hacer el intento definitivo en el Fast 6. El piloto de Sant Antoni de Villamajor no consiguió unos buenos registros, terminando con una media de 231,378 mph (372,36 KM/h). Esto le valió para ser 6º. Algo lejos se quedó del poleman Robert Swartzman con 232,79 mph (374,63 KM/h). El piloto de Prema hizo algo histórico ya que desde hace 42 años que un rookie no ha estado en la pole de la Indy500. “Siento como si estuviera soñando. El coche muy rápido”, dice el ruso-israelí.

Shwartzman saldrá primero en las 500 Millas de Indianápolis / Indycar.com

Takuma Sato acabó segundo y Pato O’Ward tercero. Scott Dixon, Felix Rosenqvist y Álex Palou saldrán en la segunda fila, en la carrera que se disputará el próximo domingo 25 de mayo a las 18:45 (hora peninsular española) y la podrás seguir en Movistar+.

El peaje para estar arriba vale caro

Para luchar por la pole, hay que pasar antes por el Fast 12. Los Penske consiguieron los registros para entrar. Los monoplazas de Will Power (12º) y Josef Newgarden (11º) no pasaron la inspección técnica y no pudieron estar en los ‘12 rápidos’. El otro Penske, el de Scott McLaughlin (10º) fue porque los mecánicos no pudieron arreglar el monoplaza del neozelandés tras el duro accidente que sufrió en la práctica previa. Los pilotos de la escudería estadounidense tienen ritmo y velocidad para luchar por la Indy 500. Tampoco pudieron pasar al Fast 6 David Malukas (7º), Christian Lundgaard (8º) y Marcus Ericsson (9º).

El sábado es cuando todos se la juegan para optar a la pole. Palou se clasificó primero con su registro más rápido del fin de semana 233.043 mph (374.982 km/h). Los pilotos que más cerca se quedaron de la velocidad del español fueron los Penske de Scott McLaughlin (374,99 KM/h) y Josef Newgarden (374,98 KM/h). Pero el comienzo de la sesión se vio truncado con el escalofriante accidente de Colton Herta. Afortunadamente el estadounidense salió ileso.

En la Indy 500 de 2025 empezaron 34 monoplazas, pero solo participan 33 en la carrera. Jacob Abel se quedó fuera de disputarlas después de que Veekay se la jugara en la última oportunidad. El holandés entró con un registro de 227,74 mph (366,51 KM/h). En la última fila saldrán Marco Andretti (31º), Marcus Armstrong (32º) y Rinus Veekay (33º).

Accidentes escalofriantes en las prácticas

Will Power, ganador de la Indy500, lideró la práctica 1 con un registro de 227,026 mph (365,36 KM/h). Segundo fue Josef Newgarden y tercero Álex Palou. Los primeros entrenamientos estuvieron marcados por las interrupciones debido a la lluvia. El piloto español fue primero en las segundas prácticas con un registro de 227.546 mph (366,19 KM/h).

Newgarden fue rápido en grupo y en solitario, llegando a liderar la práctica 4, en un día marcado por el trompo de Christian Rasmussen, que controló el monoplaza a la perfección y tocó el muro exterior sin mayores consecuencias. Los equipos aprovechan para simular condiciones de clasificación en el ‘Fast Friday’. Scott McLaughlin consiguió el mejor registro del fin de semana hasta ahora 233, 954 mph (376,51 KM/h). Dixon fue segundo y Palou tercero. La sesión estuvo marcada por los accidentes de Kyffin Simpson y Kyle Larson. Afortunadamente los dos pilotos salieron ilesos de estos incidentes.

Palou ya es una leyenda de la categoría estadounidense pero le falta algo: la Indy 500: “Creo que, como piloto de IndyCar, si no has ganado las 500, no vas a estar al 100 % completo. Si mi carrera termina en 20 años y no he ganado las 500, seguramente no será una carrera exitosa”. Esta puede ser la edición de su victoria: “El coche está siendo muy rápido todo el fin de semana”, dice el barcelonés a Fox antes del Fast 6. Si consigue el triunfo, Álex Palou se convertiría en el primer piloto español en conseguirlo.