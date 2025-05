La experiencia de vivir en una camper

La pandemia de 2020 supuso un gran incremento del turismo en furgonetas camper y autocaravanas. No era algo nuevo, ya que esta forma de vida llevaba muchos años llenando los camping y las zonas habilitadas, pero no todo el mundo apuesta por esta forma de viajar y de disfrutar de la vida.

En Neomotor hemo tenido la oportunidad de vivir una experiencia camper gracias a los amigos de Roadsurfer. Desde su nacimiento en Múnich en 2016 ha revolucionado el turismo sobre ruedas con una fórmula basada en flota renovada, digitalización, y servicios adicionales como suscripción, venta de vehículos y su propia red de pernocta legal. Hoy cuenta con cerca de diez mil vehículos, operando en 91 localizaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá, incluyendo 6 bases en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao).

Roadsurfer ha revolucionado el turismo sobre ruedas con una fórmula basada en flota renovada, digitalización y servicios adicionales / Raúl Rodríguez

La planificación es lo primero

Antes de iniciar nuestra aventura, es importante hacerse una composición de lugar sobre el viaje que vamos a realizar y, por supuesto, el número de viajeros. Y es que, en función de ello, tenemos para elegir Campervans compactas como la nueva Volkswagen California y la Mercedes Marco Polo, perfectas para escapadas en pareja o con amigos. Equipadas con techo elevable, cocina, calefacción estacionaria, sistemas de ayuda a la conducción de última generación y alto confort en un formato compacto.

También cuenta con modelos familiares tipo Ford Nugget Plus, con cocina completa, baño y capacidad para hasta 5 personas. Para los que quieran más, hay nuevas autocaravanas perfiladas y campers gran volumen de LMC y Hymer, con baño completo, camas fijas, amplio espacio interior y alto aislamiento térmico. Ideales para largas estancias y turismo en familia, combinan confort doméstico con movilidad flexible.

Ford Nugget Plus de Roadsurfer / Raúl Rodríguez

En nuestro caso nos hemos decido por la Ford Nugget Plus, un vehículo con capacidad para viajar cuatro personas, dos de las cuales contarán con una amplia cama. Además, disponemos de nevera, dos hornillos, un fregadero y numerosos armarios para guardar nuestras pertenencias. Y, además, un cuarto de baño con ducha incluida.

Una vez elegido nuestro medio de transporte, solo quedaba por elegir un destino. Fue una elección fácil, ya que nos decantamos por el norte, concretamente la localidad vizcaína de Sopelana, con el mar de fondo.

Personalmente dividiría la experiencia en dos partes. La primera la de conducción, ya que no podemos olvidarnos que no vamos a conducir un coche normal y corriente. Por supuesto, la segunda parte no es otra que la vida en una camper y, por supuesto, dormir lejos de los lujos de un hotel.

Utilidad y comodidad

Todos los vehículos de Roadsurfer se pueden conducir con el carnet B, el de coche, y solamente en la campers de gran volumen hay una limitación en lo que a peso se refiere. Así pues, lo primero es hacerse a conducir un vehículo de estas dimensiones aunque realmente es muy sencillo, ya que el cambio automático lo facilita todo.

Hay que manejar muy bien los espejos retrovisores, ya que van a ser nuestra referencia y no debemos olvidar que no tendremos retrovisor en el centro de la consola para ver lo que viene por detrás. No te preocupes si necesitas utilizar la marcha atrás, ya que el vehículo dispone de cámara trasera que facilita la maniobra.

Ford Nugget Plus de Roadsurfer / Raúl Rodríguez

No es un vehículo para ir rápido, aunque si quieres puedes hacerlo. No nos olvidemos que no es precisamente un vehículo aerodinámico, por lo que si “apretamos” el consumo se verá penalizado. Aún así, en el Madrid-Bilbao de la experiencia, le hicimos una media de 8.9 litros, que no está nada mal.

La configuración de los asientos nos permite pasar a la parte de atrás de la furgoneta sin salir del vehículo. Con la altura que tiene puedes estar de pie dentro, y la verdad se agradece mucho.

Una gran experiencia

Cuando llegamos a destino, lo primero es aparcar bien y, si no tenemos equilibrio, utilizar los calzos que llevamos para busca el punto de equilibrio perfecto. Mediante un interruptor habilitamos un peldaño en la puerta corredera lateral que nos hace más sencillo acceder al habitáculo. Si no tienes material, Roadsufer te alquila todo, desde la loza hasta la ropa de cama. La camper incorpora dos bombonas de butano, que son las que utilizamos para la cocina y para una calefacción que calienta, y mucho.

La Ford Nugget Plus de Roadsurfer / Raúl Rodríguez

La experiencia de pasar la noche es, sencillamente, genial. No echas de menos una cama de hotel, ya que el colchón que lleva te hace pasar la noche muy bien. La verdad es que no nos enteramos, haciendo que la experiencia fuera realmente agradable.

Reconozco que me ha sorprendido lo vivido en esta experiencia, y no dudo de que algún día, espero que pronto, repetiré la vivencia.