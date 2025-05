El nuevo DS N°4 hereda el espíritu del DS 4, pero lo lleva a un nivel superior

El DS 4 ya no se llama así. En su lugar llega el DS N°4, una evolución profunda que mantiene la base del modelo anterior, pero introduce un rediseño importante, nuevas tecnologías y, sobre todo, una gama de propulsión completamente electrificada. DS Automobiles no lo presenta como un coche totalmente nuevo, sino como un paso adelante en su estrategia de marca premium, donde el diseño, la experiencia a bordo y la tecnología marcan la diferencia.

A primera vista, el cambio estético es evidente. El nuevo frontal, más plano y llamativo, incorpora una calandra negra ensanchada y una firma lumínica inspirada en el concept DS E-Tense Performance y el DS N°8. Los faros DS Matrix LED Vision, presentes en el acabado Étoile, completan un conjunto visual que transmite sofisticación y carácter.

DS N°4 / DS

El interior se presenta más refinado. Materiales como cuero Nappa Marrón Criollo, Alcantara y telas técnicas cubren el habitáculo, según el acabado elegido. El diseño se ha pulido con más ergonomía y digitalización, con una pantalla de 10,25” frente al conductor y otra central de 10” que da acceso al renovado DS Iris System, ahora compatible con ChatGPT.

En cuanto a equipamiento, hay dos acabados principales: Pallas y Étoile, cada uno con una propuesta diferenciada en diseño y tecnología. El primero apuesta por la elegancia, mientras que el segundo incorpora detalles deportivos.

Gama totalmente electrificada

Uno de los grandes saltos respecto a su predecesor es la oferta mecánica. El DS N°4 se convierte en el único compacto premium multienergía de su segmento con una gama completamente electrificada. La versión E-Tense 100% eléctrica rinde 213 CV, ofrece 450 km de autonomía WLTP y se apoya en una batería de 58,3 kWh. Además, admite carga rápida hasta 120 kW, permitiendo pasar del 20 al 80 % en solo 30 minutos.

Interior del DS N°4 / DS

La opción híbrida enchufable ofrece 225 CV combinando un motor gasolina de 180 CV con uno eléctrico de 125 CV. Su autonomía eléctrica asciende a 81 km WLTP, un 30 % más que el DS 4 Plug-In Hybrid anterior. También se mantiene una versión híbrida ligera de 145 CV, perfecta para ciudad gracias a su capacidad para circular en modo eléctrico hasta la mitad del tiempo.

En carretera, el DS N°4 quiere destacar entre sus rivales por el aislamiento acústico y la calidad de rodadura. Y en el día a día, convence con una buena habitabilidad (distancia entre ejes de 2,67 m) y un maletero que ofrece entre 360 y 430 litros, según versión. No falta conectividad avanzada con dos paquetes de servicios conectados incluidos: Connect One (10 años) y Connect Plus (3 años), con navegación, actualizaciones OTA, planificación de carga para eléctricos, control remoto del vehículo y más. A esto se suman funciones útiles como preacondicionamiento térmico, función V2L o carga limitada al 80 % para proteger la batería.