Peugeot 2008, una gama de éxito y 'Made in Spain'

Desde Vigo, al mundo. El Peugeot 2008 se ha convertido en una de las referencias dentro del segmento B-SUV. Este modelo polivalente ha entrado de lleno en la lista de la compra de un público joven, que busca movilidad, tecnología y sostenibilidad sin renunciar al diseño. Estamos, pues, ante una de esas creaciones que llaman la atención tanto por fuera como por dentro y, lo más importante, por su uso. Además, el nuevo 2008 ofrece una etiqueta de pedigrí que no pueden decir muchos modelos del mercado y es que está fabricado en España. No es un dato anecdótico, ya que en nuestro país el desarrollo de las plataformas multienergía se ha convertido en clave dentro de la estrategia de la marca.

Peugeot 2008 / Peugeot

El nuevo Peugeot 2008 ha recibido una importante inyección de mejora, no solo en diseño si no en prestaciones. Si hablamos de estética no podemos negar que el Peugeot 2008 recibe muchos elementos de sus hermanos mayores 3008 y 5008, pero mantiene su esencia personal. El frontal es su razón de ser, la parte que aporta toda la fuerza. Característica sine qua non de Peugeot.

Diseño atractivo

El Peugeot 2008 ha sido el primero de la gama SUV en adoptar la nueva firma lumínica configurada con tres líneas verticales integradas en el paragolpes. Estamos hablando de las famosas garras que se alargan en las versiones GT y que se complementan con los tres módulos full LED. La parrilla es ahora más ancha y estrena un patrón vertical en el centro con un bloque lateral en horizontal, reforzando la amplitud del vehículo, al tiempo que utilizan el mismo color de la carrocería como fondo para los equipamientos Allure y GT.

Peugeot 2008 / Peugeot

En la parte posterior, al igual que sucede con los grupos ópticos delanteros, las luces del portón también estrenan el patrón dividido de dos módulos horizontales 3D. Es una composición elegante y futurista, acorde al volumen marcado de una zaga que aporta contundencia y da paso al maletero, que mantiene los 434 litros de capacidad. Un resultado lógico al mantener las mismas cotas de 4,30 m de largo por 1,98 m de ancho y 1.55 m de alto.

Peuegot 2008 / Peugeot

Por dentro, el i-cockpit sigue siendo el corazón de los interiores der Peugeot. Se trata de un argumento que ha encajado en todo el mundo poco a poco, y es el preludio del salto tecnológico en la proyección de la relación usuario y el habitáculo que la marca francesa está preparando para el futuro. Su diseño se centra en la ergonomía y el placer de conducir, dejando el volante por debajo de la vista hacia el cuadro de instrumentación de 10 pulgadas con visión 3D en esta última generación (Allure y GT). Al ser más pequeño, el volante del Peugeot 2008 concede una agilidad superior y mayor control de la dirección.

Peugeot 2008 / Peugeot

La pantalla central también tiene 10 pulgadas y se enfoca directamente al conductor, dejando algunas funciones táctiles mediante la botonería de piano situada bajo la salida de aireación central. La luz ambiental también se ha trabajado en esta última actualización, con hasta 8 colores diferentes que pueden establecerse al gusto del conductor.

Múltiples soluciones

Y si hablamos de gama en el Peugeot 2008 es obligado hacerlo de sus capacidades de llegar a todos los usuarios, ya que la plataforma multienergía le permite equipar diferentes soluciones en materia de motorización. Arrancamos con la versión 100% eléctrica, el Peugeot E-2008, que se ofrece con dos motores: 100 kW (136 CV) para versión Active y 115 kW (156 CV) para toda la gama. Aumenta su autonomía con 406 kilómetros en rango eléctrico frente a los 354 kilómetros de los primeros 2008 eléctricos.

Peugeot 2008 / Peugeot

Para aquellos que no puedan dar el salto a la electrificación total, el Peugeot 2008 dispone una variante microhíbrida de 48V. El sistema se propulsa gracias al bloque de nueva generación PureTech de 136 CV, junto a la caja de cambios de 6 velocidades a la que se acopla el pequeño motor eléctrico. Esta combinación permite mantener un nivel prestacional alto con un 15% menos de emisiones, operando hasta el 50% del tiempo en modo eléctrico en un entorno urbano.

A la oferta electrificada del 2008 se le suma una buena gama de combustión, conformada por un PureTech gasolina de 100 CV con cambio manual de 6 velocidades, un PureTech 130 CV con la caja EAT8 automática en opción y el diésel BlueHDi de 130 CV con el cambio automático de serie. No cabe la menor duda que ante todo este elenco motriz, la elección está mucho más clara. No hay excusas, y es que disponer de un modelo eficiente, con diseño y altamente prestacional tiene nombre propio: Peugeot 2008.