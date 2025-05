Este es el nuevo coche que Ford ha diseñado a medida para Eric Cantona

Ford ha presentado un exclusivo Ford Capri que fusiona el estilo y la personalidad icónicos del nuevo SUV totalmente eléctrico con otro símbolo: la leyenda del fútbol Eric Cantona, también conocido como “King Eric” (“Rey Eric”).

Ford se asoció con Cantona para la campaña de lanzamiento del nuevo Capri y, para celebrar su éxito, el legendario futbolista ha colaborado con el estudio de diseño de Ford para la creación de un Capri único.

Fabricado con especificaciones minuciosas y elementos hechos a medida, este ejemplar único fue entregado a Cantona durante una ceremonia en la sede de Ford Francia por Louis-Carl Vignon, presidente de Ford Francia, y Thomas Morel, responsable de Diseño Exterior de Ford Europa, acompañados de la plantilla de empleados de Ford Francia.

Eric Cantona en la presentación de su nuevo Ford CAPRI / Ford

Construyendo una leyenda

Un grupo selecto del equipo de Diseño de Ford, entre ellos Thomas Morel, responsable de Diseño Exterior del Capri, se reunió con Eric Cantona para intercambiar ideas y conceptos antes de iniciar el trabajo de creación de este vehículo único. El equipo desarrolló varios conceptos inspirados tanto en la carrera futbolística de Cantona, como en su carácter rebelde y su espíritu creativo.

Partiendo de un Capri de autonomía extendida con tracción trasera, el exterior se presenta en un llamativo color Naranja Signal, un tono histórico de Ford utilizado en numerosos modelos de los años 70, incluido el Capri Mark III.

A lo largo de ambos laterales, una franja segmentada en negro brillante culmina en el número siete, el dorsal que Cantona lució durante cinco temporadas en Inglaterra. Dos franjas deportivas, también en negro brillante, recorren el vehículo de extremo a extremo. En el guardabarros delantero se encuentra la firma de Eric Cantona junto al logotipo de Ford Design, ambos en negro brillante.

El nuevo Ford CAPRI diseñado a medida para Eric Cantona / Ford

Diseñado al detalle

Para lograr un acabado impecable, se desmontó por completo el vehículo hasta dejar solo la carrocería antes de pintarlo. Las franjas, la firma y el logotipo se enmascararon y pintaron directamente sobre la carrocería, antes de aplicar varias capas de barniz transparente que garantizan un resultado preciso y con brillo.

También se añadió un alerón trasero único en negro brillante para subrayar el carácter deportivo tanto de Cantona como del Capri. La parte inferior del parachoques delantero y la inscripción ‘CAPRI’ en la parte superior del mismo también se acabaron en negro brillante. Las llantas de aleación de 21 pulgadas están pintadas en negro, con el borde exterior en plata oscura para resaltar el efecto de capas del diseño.

Otro guiño sutil al estatus legendario de Cantona aparece en el pilar trasero, donde se ha colocado una discreta insignia en 3D con forma de corona, en alusión al apodo ‘Rey Eric’.

Eric Cantona en la presentación de su nuevo Ford CAPRI / Ford

Interior travieso

Mientras que el exterior rinde homenaje a la carrera futbolística de Cantona, el interior se diseñó para reflejar su personalidad traviesa e irreverente. En la MegaConsola central se instaló una tapa desmontable sobre los portavasos.

Impresa en 3D y acabada en plexiglás pulido, esta pieza incluye una cita pronunciada por Cantona durante la previa del lanzamiento del Capri: “When a goat follows his hero in his car, it’s because the ruler on the racetrack returns. The Legend is back”. (“Cuando una cabra [juego de palabras en inglés: GOAT, [Greatest Of All Times, el mejor de todos los tiempos] sigue a su héroe en su coche, es porque el rey de la pista regresa. La Leyenda ha vuelto”). El texto aparece en color Naranja Signal y se retroilumina para contribuir a la iluminación ambiental del habitáculo.

Los reposacabezas delanteros también incorporan una referencia humorística al momento más polémico de Cantona sobre el césped: bordada directamente en el tejido se muestra la silueta de la célebre ‘patada kung-fu’ que dio la vuelta al mundo durante su etapa en Inglaterra.

Por último, los asientos cuentan con tapicería Feeltek Luxury Grain con costuras naranjas y dos rayas del mismo tono emulando las del exterior. Las alfombrillas personalizadas están ribeteadas en cuero nubuck con costuras naranjas, mientras que el volante ha sido revestido en cuero con el radio central pintado en Naranja Signal.