Las estrellas del Automobile Barcelona

La 43ª edición del Automobile Barcelona ha vuelto al recinto de Montjuïc y con él la apuesta por la electrificación, palpable del 10 al 19 de mayo. De los modelos presentados, alguno de ellos de calado mundial, la gran mayoría son cero emisiones y todos llegan con algún tipo de electrificación.

Un total de 29 marcas se dan cita esta semana en el Automobile Barcelona para mostrar todas sus novedades al gran público. Las marcas chinas están apostando por Europa y España es su puerta de entrada. En la edición 43ª del salón barcelonés contaremos con los estrenos de BYD, DR, EVO, Jaecoo, Leapmotor, Lynk & Co, MG, Omoda, Tiger, ICHX, Sportequipe, Xpeng, doce fabricantes chinos a los que hay que sumar Ebro como estandarte nacional con los modelos que producen en BCN junto a Chery Group.

También soñaremos con la apuesta de Renault por la electrificación con el nuevo Renault 4 y el despliegue de micromovilidad con el Mobilize Duo y el Mobilize Bento. Hyundai tampoco faltará a su cita con el Ioniq 9, del mismo modo que Ford mostrará su solución eléctrica para el Puma. Aunque no todo será eléctrico ya que la combustión sigue teniendo su proyecto de futuro, híbridos y enchufables completarán una muestra en la que Seat brillará en su 75 aniversario.

Este SUV del segmento B es la gran estrella de la marca española. A partir de la plataforma y elementos del Chery Tiggo 4, el Ebro S400 llega para ser un superventas ya que impacta directamente en los modelos de menos de 4,5 metros (mide 4,32 metros). Es el tercer modelo de Ebro, pero no será el último en llegar este año ya que también se espera la llegada del Ebro S900.

Esta nueva propuesta de la exitosa MG llega al mercado para reemplazar al ZS EV actual. Está basado en la misma plataforma que el MG4 Electric, mide 4,48 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Se trata de un C-SUV que presenta dos versiones de tracción trasera, una con el motor se 170 CV y batería de LFP (litio-ferrofosfato) con 49 kWh y otra de 231 CV y batería de NCM (niquel, cobalto manganeso) de 64 kWh.

El KGM Torres EVX es un modelo 100% eléctrico enmarcado en el segmento D-SUV. Llegará al mercado antes del verano y cuenta con un diseño atrevido y moderno. Es muy amplio por dentro y cuenta con un maletero de 839 litros (con 136 litros bajo el piso). Emplea una batería LFP (litio-ferrofosfato) para alimentar un motor de 207 CV y proponer una autonomóa de 652 kilómetros en ciclo urbano.

El Puma Gen-E llega a finales de este mes de mayo ofreciendo una potencia de 168 CV, una autonomía de 376 kilómetros, la etiqueta cero de la DGT y una imagen atractiva. Las dimensiones son prácticamente las mismas salvo en la longitud que llega a 4,20 metros pero la altura sigue en 1,55 metros, la anchura en 1,80 metros y la distancia entre ejes es de 2,58 metros. Su maletero es de 574 litros. Estéticamente presenta los mismos rasgos que la versión de gasolina.

Con cerca de 1.000 CV de potencia, dirección trasera independiente y un interior de auténtico lujo, el Denza Z9GT quiere romper el dominio europeo en el segmento de las berlinas deportivas premium. Ofrece versión eléctrica y PHEV. La eléctrica dispone de tres motores, uno delantero de 313 CV y dos atrás de 326 CV. El PHEV combina motor de gasolina de 207 CV, motor eléctrico de 272 CV y atrás dos eléctricos de 299 CV. Mide 5,1 metros de longitud con un estilo shooting break.

Renault cuenta con una nueva marca que engloba los vehículos de movilidad y energía: Mobilize. En Barcelona podemos ver el Mobilize Duo y el Mobilize Bento, dos modelos destinados a la movilidad urbana. El Duo mide 2,43 metros mientras que el Bento tiene una longitud de 2,54 metros. Llevan motor eléctrico de 48V proviene del tren de potencia del Austral en versión híbrida ligera. La batería tiene una capacidad de 10,3 kWh.

El nuevo buque insignia de la marca del grupo Chery llega a España con un modelo lleno de posibilidades. El Omoda 9 SHS ofrece una potencia de más de 600 CV, autonomía 100% eléctrica de 145 kilómetros y 1.100 km de rango total. Sus dimensiones (4,77 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,67 de alto) lo sitúan en la categoría de los grandes SUV, pero lo que realmente llama la atención es su silueta, con un diseño cross-coupé.

La marca coreana líder en el mercado español llega a Barcelona de la mano de su buque insignia, el Ioniq 9. El modelo, un todoterreno que poco tiene de SUV, ofrece tres propuestas motrices, 100% eléctricas. La primera de tracción trasera y 218 CV garantiza autonomía de 620 km. La segunda, con 313 CV es de tracción total, mientras que la versión Performance también es 4x4 y su potencia de es 435 CV. Mide 5,06 metros y su precio en el mercado rondará los 54.000 euros.

La historia y el ‘heritage’ sigue siendo fuente de inspiración en Renault. El nuevo Renault 4 e-TECH. Ofrece dos opciones de batería para adaptarse a las diferentes necesidades de los conductores. La batería de 40 kWh y motor de 120 CV, ofrece hasta 308 kilómetros de autonomía desde 29.900 euros. La batería de 53 kWh lleva motor de 120 ó 150 CV desde 32.900 €, con una autonomía de 409 kilómetros.

La marca del grupo Chery apuesta por Barcelona con una gama de modelos repletos de futuro. A los ya conocidos Jaecoo 7 (en versiones enchufable y de gasolina) hay que sumar la llegada del Jaecoo 5 en sus versiones de combustión y 100% eléctrica. Este último será uno de los primeros en ser ensamblados en España.

El C10 REEV combina diseño un diseño y un comportamiento europeo, con una conducción ‘eléctrica’ con más de 970 kilómetros de autonomía, ya que se trata de tecnología de autonomía extendida. La batería del Leapmotor C10 REEV es de 28,4 kWh y una vez recargada puede ofrecer hasta 145 kilómetros solo en modo eléctrico. El motor 1.5 litros de gasolina actúa de generador para recargar la batería de forma permanente. El precio es de 33.900 euros (sin ayudas).

El nuevo SUV urbano de la firma china se lanzó a principio de este año con 177 CV de potencia y una autonomía de 312 kilómetros. Incorpora la innovadora Blade Battery y la arquitectura Cell to Body (CTB), inédita en este segmento B-SUV. Las dimensiones del BYD Atto 2 son ideales para el tráfico: 4,3 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,675 metros de alto, por lo que es más corto y estrecho que el Atto 3, su hermano mayor.

El deportivo eléctrico de la marca francesa, elegido The Car Of The Year junto a su hermano Renault 5, será uno de los protagonistas del exterior del pabellón 8 durante estos días. El potente utilitario cuenta con dos versiones de potencia de 180 y 220 CV, con batería de 52 kWh que eleva hasta 380 kilómetros su autonomía. Hay cuatro versiones para el Alpine A290 y su precio arranca en 41.900 euros, llegando hasta los 46.200 euros.

La marca japonesa es una de las grandes estrellas de esta edición del Automobile Barcelona donde presenta interesantes novedades, y entre su oferta de gama destaca la presencia del Honda ZR-V. Se trata de un SUV de 4,57 metros de longitud, con una orientación claramente familiar, cuya versión de acceso cuenta con un motor híbrido de 184 CV y cuyo precio arranca en los 39.950 euros. El tope de gama llega hasta los 53.850 euros.

El nuevo Vitara está disponible en diferentes configuraciones: 106 kW de potencia con la batería de 49 kWh de capacidad; 128 kW con la batería de 61 kWh; y 135 kW en la versión 4x4, que integra un segundo sistema eAxle en el eje trasero. El sistema eléctrico de tracción 4x4 ALLGRIP ofrece un saltpo tecnológico de primer nivel para este modelo.

EVO refuerza su apuesta con el mercado español con el EVO Cross 4, un pick-up que redefine el equilibrio entre potencia, versatilidad y confort. Equipado con un motor turbodiésel de 136 CV, tracción integral con reductora y una capacidad de remolque de hasta 3.000 kg.

La hibridación toma cuerpo en la oferta de BYD, que arrancó en nuestro mercado con importantes propuestas 100% eléctricas. El BYD Seal U DM-i es el mejor ejemplo de la adaptación. Se trata de un híbrido enchufable que emplea la Blade Battery con 26,6 kWh de potencia en su versión Comfort, consiguiendo una autonomía entre cargas de 177 kilómetros. Con la propulsión de combustión acaba alcanzando losm 1.125 kilómetros del tirón.