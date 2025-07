Un Bugatti construido con Lego: es totalmente funcional y todo está hecho de piezas

¿Quién no soñó alguna vez, de niño, con construir un coche con piezas de Legoconstruir un coche con piezas de Lego? Para muchos era solo un juego... hasta ahora. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad: un Bugatti a escala real, construido casi en su totalidad con piezas de Lego, incluidos el volante, los asientos e incluso el motor.

No se trata de una maqueta estática: este superdeportivosuperdeportivo hecho de bloques es una obra maestra del diseño y la ingeniería que funciona y deslumbra por su nivel de detalle. Lego vuelve a demostrar que con imaginación, ingenio y paciencia se pueden lograr cosas increíbles.

El grupo que ha trabajo detrás de este increíble proyecto ha invertido más de 13.000 horas para crear el Bugatti Chiron hecho solo con piezas de Lego. No pienses que solo es la parte de fuera, porque no le falta ni un detalle con piezas.

El volante, los asientos, los pedales y hasta el motor son todo bloques que te puedes encontrar en el catálogo de Lego. De hecho, en total, este vehículo ha necesitado más de 1.000.000.000 de piezas para poder hacerse realidad.

Quizás lo más sorprendente de este coche es que hasta su motor se construye en base a Lego con unas piezas llamadas motores LEGO Power Function. Concretamente, el Bugatti lleva incorporados 2.304 de estos motores, además de 4.032 engranajes Technic para hacer funcionar todo el sistema y que el coche pueda moverse.

Como es lógico, al ser hecho por Lego su velocidad no es extremadamente veloz, ya que solo alcanza 5 CV y 92 Nm de torque. Una velocidad reducida, pero no deja de ser algo impresionante sin nada más que piezas, no tiene ni pegamento este Bugatti.

Como informa Lego en su propia página webinforma Lego en su propia página web, la empresa siempre ha tenido una fuerte fascinación por crear cosas colosales a tamaño real con piezas de Lego. Por ello, la idea del Bugatti Chiron llevaba un tiempo rondando la cabeza de los directivos, cuando, finalmente, se optó por hacerlo realidad.

La primera llamada del proyecto fue a Kladno, una ciudad de República Checa. En dicha ubicación Lego tiene un grupo de más de 300 expertos dedicados a crear estos proyectos tan grandes y difíciles. Ahora bien, cuando Jeppe Juul Jensen, jefe de diseño sénior, comentó que tenía que poder conducirse todo el grupo quedó en silencio.

”Nos quedamos sin palabras, porque nunca habíamos hecho nada parecido”, comentó en su día Lukáš Horák, jefe del proyecto. De hecho, este grupo de Kladno no tenía demasiada experiencia con las piezas Lego Technic y solían incluir pegamento, pero nada les detuvo.

En vez de quedarse paralizados de la angustia por crear algo tan complejo, los expertos se pusieron manos a la obralos expertos se pusieron manos a la obra, llegando a ser emocionante. “Sinceramente, me encantan estos desafíos. Necesitaba estar en este proyecto. Me dije: ¿A quién hay que matar para participar?”, como argumentaba el ingeniero Jakub Mašek.

Así fue como se logró tras 6 meses de arduo trabajo crear un Bugatti Chiron completamente de Lego al que no le faltó detalle alguno. Su velocímetro es funcional y está construido totalmente con bloques y el alerón trasero también funciona. “Ningún detalle era demasiado pequeño como para ser ignorado”, explicó Lubor Zelinka, jefe de diseño.