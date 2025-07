Los autobuses incorporarán cámaras con IA para multar a los que circulen por el carril bus

Más de una vez habrás visto cómo algunos conductores ocupan el carril bus, aprovechando que son zonas que están menos congestionadas. Es una picaresca de bastantes usuarios, pese a que saben que no está permitidono está permitido circular por estos carriles si no eres un autobús, aunque en algunas ciudades se permite también a las motos y taxis.

Así pues, el Ayuntamiento de MadridAyuntamiento de Madrid ha decidido ponerse totalmente serio para frenar estas ocupaciones del carril y mejorar el transporte público. ¿La solución? Implementarán en los autobuses de la EMT unas cámaras con inteligencia artificial que permitirán visualizar a aquellos conductores que cometen esta infracción.

Estas cámaras de la EMT irán incorporadas en las lunas de los vehículos para visualizar a los conductores que circulen indebidamente por el carril bus. El sistema que usarán es uno muy parecido al que ya tienen incorporados los vehículos del SACE, los cuales vigilan a aquellos mal estacionadosaquellos mal estacionados.

De esta forma, la EMT incorporará unas cámaras parecidas a estas para que los autobuses puedan captar a los vehículos que invadan su carril reservado. De hecho, el prototipo de todo esto se ha desarrollado en la URJC (Universidad Rey Juan Carlos) con el nombre de BusVigía.

Puede parecer un mal menor que los coches invadan los carriles buses, pero desde la EMT se emitieron durante el año 2024 casi 18.000 denuncias por invasión de estas vías reservadas. De hecho, este informe revelaba que los tipos de vehículos que más incumplían la normativa eran los taxis y los VTC.

El debate sobre una serie de medidas que pretenden sancionar siempre ha estado ahí. No son pocos los que creen y opinan que muchos radares de velocidad de la DGT solo están colocados para recaudar dineromuchos radares de velocidad de la DGT solo están colocados para recaudar dinero.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que estas cámaras inteligentes serán colocadas para mejorar el tráfico, rapidez y fluidez del transporte público. Como los buses podrán multar a los vehículos que invadan el carril bus, es muy probable que muchos usuarios dejen de hacerlo por temor a recibir una sanción.

Es más, desde el ayuntamiento de la capital se están implantando una serie de medidas que ayudarán a este tipo de transporte público. Hace pocas semanas se confirmó que los autobuses de la EMT empezarían a poder verse en tiempo real en Google Maps, por lo que siguen llegando medidas para que estos vehículos sean más eficientes y rápidos.

Ahora bien, las cámaras con IA en los autobuses de Madrid están en proceso de prueba y, por el momento, es un mero proyecto piloto. No obstante, la idea es que estén totalmente instaladas en la flota de buses a partir del mes de septiembre.