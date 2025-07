Las 6 cosas que casi todos hacemos en el coche y que podrían salirte muy caras

Todos tenemos unas manías o hábitosmanías o hábitos que hacemos a diario y pensamos que no están haciendo ningún mal. Sin embargo, en el coche existen hasta 6 cosas que podrías evitar fácilmente y que no le están haciendo ningún favor a tu vehículo.

Como indica el influencer Bernie del Desguace el influencer Bernie del Desguaceen sus redes sociales, algunas de esas seis cosas que están matando poco a poco algunas zonas de tu coche como el motor o el embrague. De hecho, entre esos hábitos algunos te pueden llegar a costar la vida.

Es un gesto excesivamente común entre los conductores más confiados. Es cierto que la pose queda muy bien y te ves desde fuera como un piloto experimentado y seguro de ti mismo. Sin embargo, la realidad es que llevar una mano en las 12 y girar con la palma abierta es más peligroso que eficiente.

En el caso de que tengas que hacer una maniobra de puro reflejo estarás totalmente desprotegido y, dependiendo de la situación, podrías sufrir lesiones gravespodrías sufrir lesiones graves. Además, conducir de esta forma también te expone a que la mano se te resbale y tengas otro accidente. Por tanto, conduce con las manos a las 3 y a las 9, dejando de lado todas esas películas que has visto de conducción.

Muchos usuarios deciden apagar directamente el motor una vez que aparcan sin dejarlo unos segundo encendido. Es un gesto simple que puede alargar mucho la vida de tu motor y tan solo tendrás que esperar unos 20 o 30 segundos.

De hecho, Bernie comenta en su vídeo que si tienes un coche con turbo y haces esto lo estás achicharrando poco a poco y te tocará visitar el taller. Una situación que no querrás experimentar, porque esta pieza tiene un coste de reparación entre 1.000 y 1.500 euros, un buen pellizco para tu bolsillo.

Podría tratarse de un consejo o truco para reducir el consumo del cochetruco para reducir el consumo del coche, ya que muchos que practican esta idea lo hacen por eso. Sin embargo, haciendo esto solo consigues que el motor trabaje más forzadamente, con más vibraciones y reduciendo mucho su eficiencia.

Por lo tanto, no estás consiguiendo ahorrar nada haciéndolo y, encima, le estás causando problemas a tu motor. Por ello, no vayas con la quinta marcha a 40 km/h, porque no le haces ningún favor a tu vehículo.

Otra de esas manías que muchos usuarios realizan y no saben el daño que, a la larga, puede llegar a provocar. Es típico que en los semáforosen los semáforos, cuando están en rojo, algunos conductores pisen el embrague a fondo como reposapiés, pero esta pieza no está pensada para ser usada así.

De hecho, si lo mantienes pisado por largos periodos de tiempo reduces la vida útil del embrague, produces sobrecalentamiento y generas fricción adicional. Además, existen casos en los que, incluso, aumentas el consumo del vehículo. Por lo tanto, en los semáforos deja de pisar a fondo el embrague si no quieres hacer otra visita al taller.

La música en el coche es algo que a todos los conductores les gusta y muchos la ponen a un volumen alto, lo cual de por sí no es recomendable si quieres llevarte una multa. Por otra parte, no es aconsejable llevarla a tope porque dejas de oír a tu coche.

Los ruidos que produce el vehículo son un gran indicativo de muchas averías que puede tener el coche, como silbidos, crujidos o chirríos. De hecho, los ruidos del exterior también son importantes, ya que con la música alta no oirás las sirenas de emergencia ni el claxon de los demás conductores.

Por último, Bernie destaca otro hábito presente en muchos conductores, el cual es acelerar con excesiva fuerza con el motor frío. Es un acto muy poco aconsejable, porque si aceleras a fondo sin darle al motor unos segundos para calentarse y a que llegue el aceite, lo estarás reventando poco a poco.

No hace falta decir que las averías en el motoraverías en el motor son las más peligrosas y de las más costosas. No tengas prisa y dale a tu coche unos segundos para que caliente el motor y así alargarás la vida de tu amigo de cuatro ruedas.