Algunas de las señales de tráfico más extrañas que te puedes encontrar en España

Si alguna vez has recorrido las y te has quedado boquiabierto al ver una señal que parece sacada de una película surrealista... no estás solo. Desde una que parece un huevo frito hasta una que tiene como silueta un instrumento del año 1826, el asfalto ibérico esconde auténticos misterios sobre postes metálicos.

¿Qué significan realmente estas señales tan inusuales? ¿Son bromas, errores o advertencias muy serias que simplemente no entendemos? Prepárate para un viaje por las , y desconcertantes, que puedes encontrar en España.

Empezando con este listado nos encontramos con una señal de tráfico que es posible que hayas visto alguna vez. No es de las más comunes, a no ser que estés en una zona que tiene carreteras con vías ferroviarias. Además, en el momento de sí es probable que te cayera como pregunta en el teórico.

La realidad es que la señal P11a tiene un significado claro: paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea. No obstante, existen otra señal muy parecida, con una especie de flecha debajo que nos indica lo contrario: no hay barrera. Por tanto, es normal confundirlas e incluso no saber qué quiere decir si nunca te la encontraste.

Estas dos van en un pack, porque literalmente significan lo mismo, con la única excepción de que una es de obligado cumplimento y la otra, simplemente, de prohibición. En este caso, ambas señales se refieren a vehículos que transportan mercancías que pueden contaminar el agua.

Si nunca vistes esta señal o no te suena para nada, no te sulfures, porque es normal. De hecho, que para los conductores usuales, pero sigue perteneciendo al catálogo de señales de tráfico de la DGT y debes conocerla.

Siguiendo con el listado de señales de tráfico extrañas de España, nos encontramos con la R115, la cual a primera vista ya parece una broma de mal gusto. Se observa a una persona cargando una especie de carro, siendo ese su verdadero significado: entrada prohibida a carros de mano.

Sin embargo, a no ser que estés familiarizado con las zonas rurales y demás lo más probable es que te la vayas a encontrar poco. Al igual que el resto de las señales, pese a su poca frecuencia en las carreteras, . Así pues, ya podrás decirle a tus amigos y familiares qué significa la señal R115, porque seguro que a más de uno les dejas sorprendidos con tu cultura vial.

Probablemente es la señal más rara que te vas a encontrar en esta guía, porque hay que comerse un poco la cabeza para averiguar qué quiere decir. Si eres más o menos joven es posible que nunca hayas visto ese instrumento que sale en la señal rectangular, ya que tiene un dibujo que parece sacado de una película.

Se trata de una de las primeras cámaras fotográficas, concretamente de una del año 1826. Entonces, ¿cuál es el significado? Pues bien, la señal S109 avisa de la presencia de un . En otras palabras, que cerca de esa ubicación hay una zona que es idónea para sacar fotos.

No es, precisamente, la más habitual en las vías españolas. La gran mayoría ni sabrían de su existencia y, en el caso de que sí, seguro que no te acuerdas de su prohibición. Así pues, la señal R109 indica que está prohibido el paso de vehículos con mercancías inflamables.

De forma parecida a las R415 y R110, a no ser que sea transportista o camionero la verás muy poco en la carretera, aunque eso no quita que debas olvidarte de su propósito. Recuerda, no conocer las leyes o norma no te exime de su cumplimiento.

La famosa . Puede darse el caso de que la conozcas, debido a su inusual forma y cierto parecido con el mítico alimento, pero su significado no muchos lo saben reconocer. Se trata de un distintivo que avisa de una calzada con prioridad, por lo que si la ves tendrás prioridad sobre el resto de los conductores. De hecho, tiene una hermana que es igual, pero con una franja negra que la atraviesa, indicando el final de la prioridad con el nombre de señal R4.

El mundo de las señales de tráfico es realmente curioso, . Desde las que avisan de la presencia de troles hasta las que te dicen “cuidado con los monjes”. Cada lugar es un mundo, aunque en España no hay casos tan rocambolescos, pero nuestras carreteras guardan algunas señales viales difíciles de reconocer.