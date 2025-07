¿Sabes qué significa la señal S-121? El monumento detrás de una señal muy española

¿Cuántas veces has visto esa señal azul que indica la presencia de un monumento histórico en España? Probablemente cientos. Pero lo que quizá no sabías es que el dibujo que aparece en su interior —ese perfil de arco tan reconocible— no es genérico: pertenece a un monumento real, con nombre, apellidos... y dirección en Soria.

Una historia de símbolos, patrimonio y una señal que une a todo un país con un rincón concreto de Castilla. Lo ves en carreteras de toda España, pero solo allí lo puedes tocar y sentir.

Las señales de tráfico son una parte muy importante de las carreteras, ya que informan de peligros y prohibiciones para que el tráfico sea totalmente seguro. Además, conocer las señales es un punto importante a la hora de examinarte del carnet de conducirexaminarte del carnet de conducir y la señal S-121 forma parte del amplio catálogo.

La información que nos ofrece ni siquiera es una obligación o prohibición, sino que es de ese selecto grupo de distintivos que anuncia la presencia de algo de interés. Por ejemplo, la S-123 que anuncia área de descanso o la S-105 que indica presencia de gasolinera. Por ello, la S-121 refleja la presencia de un monumento histórico, lo que viene siendo un punto de interés monumental.

Podría ser, perfectamente, una pregunta de algún programa de televisión como “¿Quién quiere ser millonario?”. Se trata de una señal que habrás visto en varios momentos por algunos rincones de España. Ese dibujo no es genérico, sino que se trata de un monumento real que está en Soria.

El famoso Arco de MedinaceliArco de Medinaceli es el que figura en todas esas señales de monumento histórico nacional. Es una de las herencias romanas mejor conservadas en toda la Península Ibérica, lo cual hace de este arco una obra arquitectónica cultural muy importante. Además, es una estructura fácil de representar, lo cual ha ayudado a que el Arco de Medinaceli aparezca en la señal S-121.

Es un monumento que demuestra la fuerte presencia cultural romana en España, ya que estos mismos estuvieron la friolera cifra de 600 años en nuestras fronteras, aproximadamente. Por lo tanto, que el Arco de Medinaceli salga representado en la señal de monumento histórico no es casualidad y es el ejemplo perfecto de cómo ha evolucionado España desde tiempos de la antigua Roma.

En los países bálticos les gusta hacer las cosas a su manera y si viajas a Suecia o Dinamarca te encontrarás con una señal algo peculiarte encontrarás con una señal algo peculiar. Es probable que si la ves te entré un déjà vu, porque jurarías haberla visto antes.

No, no estás totalmente loco o loca, simplemente es cierto que ya has visto ese símbolo antes, más concretamente en los teclados de Apple. La tecla de ‘Comando’ de los ordenadores de la marca de la manzana tienen ese símbolo gracias a la señal de tráfico que hemos mencionado.

Dicho distintivo avisaba de la presencia de monumentos históricos, ya que representa un castillo de cuatro torres. Ese minimalismo inspiró a Steve Jobs y todo su equipo de trabajo en la línea de diseño en los ordenadores de Apple. Otro caso curioso de las señales de tráfico en el mundo.