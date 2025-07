Descubre las 5 mejores rutas en coche por España para esta Semana Santa: paisajes de ensueño, cultura y gastronomía

Si estás planeando una escapada esta Semana Santaescapada esta Semana Santa y te apetece descubrir nuevos rincones de España a tu ritmo, nada como lanzarte a la carretera. El coche ofrece la libertad de explorar lugares únicos, detenerte donde te apetezca y disfrutar del paisaje con calma. Desde la costa cantábrica hasta la llanura manchega, desde Carfax proponen cinco rutas espectacularescinco rutas espectaculares para exprimir al máximo estas vacaciones.

El norte siempre es una buena idea, y el País Vasco es perfecto para una ruta corta pero llena de encanto. Puedes empezar en Bilbao, con parada obligatoria en el Puente Bizkaia, y seguir por la espectacular San Juan de Gaztelugatxe hasta llegar a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. ¿Te apetece algo más cultural? La Casa de Juntas de Gernika y el Museo Guggenheim te esperan.

También puedes girar hacia el interior, rumbo a Vitoria-Gasteiz, donde los amantes del buen comer encontrarán su paraíso en las tascas del casco histórico. Como broche de oro, visita Laguardia, una joya medieval en plena Rioja Alavesa.

Si buscas una ruta más extensa y con paisajes espectacularespaisajes espectaculares, la Autovía del Cantábrico (A-8) es tu aliada. Recorre el litoral norte desde el País Vasco hasta Galicia, atravesando Cantabria y Asturias. En este itinerario no pueden faltar paradas como San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Comillas, Luarca o Ribadeo.

Una carretera que combina mar y montaña, tradición y modernidad, ideal para los que quieren una Semana Santa en plena naturaleza sin renunciar a la buena mesa.

La Costa Brava es un clásico que nunca falla. Esta ruta te enamorará con su paisaje agreste, calas escondidas y pueblos de postal. Cadaqués es imprescindible, tanto por su belleza como por su historia ligada a Salvador Dalí. En Figueres, su museo te adentrará en el universo surrealista del artista.

Para un toque más medieval, visita Begur, y si lo tuyo son las playas con aire salvaje, no te pierdas Tossa de Mar. Además, la gastronomía mediterránea se saborea aquí como en ningún otro sitio, con pescados, mariscos y arroces que son pura delicia. Y sí, muchas calas son nudistas, así que no digas que no te avisamos...

¿Prefieres el interior? Castilla-La Mancha ofrece una de las rutas más literarias y auténticas de España. Sigue el rastro de Don Quijote por pueblos como Campo de Criptana, Herencia, Consuegra y Mota del Cuervo, donde los molinos de viento siguen desafiando al tiempo.

Esta ruta por la llanura manchega, con su horizonte infinito y su historia, te transportará al corazón de la obra de Cervantes. Además, puedes ampliarla con una visita a los Pueblos Negros, pequeños núcleos con construcciones de pizarra negra que parecen sacados de otro siglo.

Para una Semana Santa llena de contrastes, la Ruta de la Plata es una opción perfecta. Este recorrido, que en su origen romano unía Mérida con Astorga, atraviesa paisajes fascinantes y ciudades con un patrimonio increíble.

En solo unos días puedes descubrir el teatro romano de Mérida, el casco antiguo de CáceresCáceres (Patrimonio de la Humanidad) y la monumental Salamanca. Además, pasarás por espacios naturales como el Parque Nacional de Monfragüe o la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.