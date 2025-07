Esto es lo que va a cambiar en las matrículas españolas en los próximos días

Hace ya unos 25 años que las matrículas en Españamatrículas en España tienen una forma y nomenclatura bastante clara y sencilla: cuatro números y tres letras. El antiguo formato con el mítico distintivo provincial pasó a mejor vida, aunque del paso del tiempo no se salva nadie.

Es más, la DGT la DGT(Dirección General de Tráfico) ya se prepara para dejar atrás la letra ‘M’ y que entre una nueva serie que será la ‘N’, siguiendo el clásico orden alfabético. En el momento que se alcance la matrícula 9999 MZZ, será el momento de entrar en el 0000 NBB.

Se trata de un gran cambio, aunque como tal no afecta desde un punto de vista legal ni estético de las propias matrículas. Sin embargo, sí que deja claras algunas cosas importante o situaciones que se están dando en el parque español.

El primero, y más evidente, es que esta entrada de la letra ‘N’ refleja un verdadero aumento del parque de automóviles en España, ya que miles y miles de vehículos se siguen matriculando en nuestro país. Una situación que no es, precisamente, positiva. De hecho, el propio Pere Navarro, director general de Tráfico, ya afirmaba que “lo que no puede haber son más coches”“lo que no puede haber son más coches”.

Un contexto que puede generar mayor número de atascos y mayores complicaciones para encontrar aparcamiento. Además, la entrada de la letra ‘N’ dejando atrás la ‘M’, nos permite saber cuando, más o menos, terminará el formato actual, siendo el 2055 la fecha prevista. No obstante, no dejan de ser estimaciones, porque si aumentan más las ventas y matriculaciones esa fecha podrá reducirse.

Pese a que legalmente no afecta en nada, económicamente sí que se podría observar un cambio. Con los cambios de letras en matrículas algunos modelos dejan a la vista que son más viejos. Es decir, quizás con la letra ‘M’ los vehículos con la ‘J’ no se veían tan viejos, pero con esta nueva ya hay una barrera más. Algo que puede afectar al mercado de ocasiónafectar al mercado de ocasión.

Es cierto que gracias a la estimaciones todavía quedan 30 años por delante con estas matrículas. De igual forma es normal que pueda picar la curiosidad de qué ocurrirá y, aunque queda tiempo, la DGT ya tiene previstas algunas posibilidades.

La primera más fácil y sencilla que se tiene sobre la mesa es la de, simplemente, incluir más letras o números. En otras palabras, crear una que sea 12345 BBB o 1234 BBBB. Otra que plantea la Dirección General de Tráfico es crear matrículas con códigos QR o sistema de NFC.

Puede parecer loco, pero en un mundo que se va haciendo cada vez más digital y moderno no de debería descartar, porque facilitaría los controles. Por último, la DGT también ha planteado un futuro donde se junten tanto lo digital como lo físico bajo una misma plataforma.

El pasado se acepta, el presente se vive y el futuro se espera. Por tanto, la DGT tiene tiempo todavía para ver cómo tratará el tema de las matrículas. Por el momento, la situación es que cada vez hay más coches en el parque automovilístico españolparque automovilístico español, lo cual podría generar otras problemáticas.