¿Qué significan los gestos de los agentes de tráfico? La guía que todo conductor debería conocer

En cualquier momento, puedes encontrarte en la carretera con un regulando el paso mediante señales manuales o luminosas. Lo que muchos conductores desconocen es que estas indicaciones tienen prioridad absoluta sobre semáforos, señales verticales y normas generales. .

A continuación, te explicamos los gestos más comunes que utilizan los agentes de tráfico y qué significan exactamente, según el Reglamento General de Circulación. Además, suelen ser preguntas bastante comunes en el , por lo que esta información te puede venir bien.

Cuando el agente levanta el brazo en posición vertical, está ordenando detenerse a todos los vehículos que se aproximan de frente. Esta señal no obliga a parar a quienes ya hayan entrado en una intersección, pero si aún no lo has hecho, debes detenerte justo antes de la línea o lo más cerca posible del agente sin invadir el cruce.

Este gesto indica detención obligatoria para todos los vehículos que circulen por una vía que cruce perpendicularmente a la dirección marcada por el brazo o brazos extendidos. Es importante saber que, aunque el agente baje los brazos, la orden sigue vigente mientras no cambie de posición ni realice otra señal.

Si el agente mueve el brazo de arriba abajo de forma repetida, está señalando a los conductores que . Esta señal también puede hacerse desde un vehículo oficial en movimiento, como una patrulla motorizada.

Cuando el agente agita una luz roja o amarilla en dirección a un vehículo, la orden es clara: detenerse inmediatamente. Esta señal se utiliza con frecuencia en o en controles nocturnos.

Desde el interior de un coche policial, si un agente extiende el brazo hacia abajo e inclinado, te está indicando que debes detenerte en el lado derecho. Esta señal va dirigida específicamente a los vehículos que circulan delante del agente.

Los agentes también pueden emitir señales acústicas para guiar el tráfico:

Estas señales suelen usarse en intersecciones complejas o situaciones de mucho ruido donde los gestos podrían no ser suficientes. Además de estas señales sonoras, los agentes pueden darte instrucciones claras a través de megafonía, altavoces del vehículo o cualquier otro medio que pueda ser percibido con claridad. Estas órdenes también tienen carácter obligatorio.

Otras señales menos comunes, pero igual de importantes, son las que se realizan con banderas. La bandera roja indica que la vía está cerrada al tráfico, excepto para vehículos escoltados. Esta señal suele verse en desvíos, accidentes o durante convoyes oficiales.

La verde señala que la vía queda de nuevo abierta al tráfico. El agente lo utiliza para indicar que los vehículos pueden continuar su marcha con normalidad tras una detención temporal.

Por último, la bandera amarilla advierte sobre o la necesidad de extremar la atención. Es decir, situaciones que requieren mayor atención por parte de los conductores.

En ocasiones, los agentes emplean una luz roja o amarilla intermitente o destellante, proyectada hacia delante desde su vehículo. Si la ves dirigida a ti, debes parar en el lado derecho, delante de la patrulla, en un lugar seguro y sin obstruir la vía, siguiendo las instrucciones por megafonía.

Conocer estas señales no es solo útil, es esencial. Su desconocimiento no te exime de responsabilidad. En la carretera, la figura del agente de tráfico representa la máxima autoridad, y su papel es clave para mantener el orden y la seguridad vial. Aprender a interpretar sus gestos puede ahorrarte una sanción... y puede incluso salvar vidas.