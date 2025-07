Si te multan en Madrid, lo sabrás al momento: así funciona este nuevo sistema

Seguro que más de una vez has aparcado con prisa o has dudado al entrar en una Zona de Bajas EmisionesZona de Bajas Emisiones (ZBE), preguntándote después si te habrán multado. Esa angustia de no saberlo hasta que la sanción llega a casa podría ser cosa del pasado.

Desde este jueves, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un innovador Sistema de Alerta de Denuncias de Tráfico (SADT)Sistema de Alerta de Denuncias de Tráfico (SADT), que envía un SMS en tiempo real cuando se detecta una infracción. Adiós a las multas sorpresa y hola a una conducción más informada. De hecho, ya puedes activar esta función si eres un conductor madrileño de forma sencilla.

El mencionado SADT es más que un sistema, porque desde el Ayuntamiento de Madrid lo definen como un servicio gratuito. La función principal que tendrá esta novedad es enviar SMS en tiempo real para alertar a los conductores cuando se detecta que van o están cometiendo una infraccióncometiendo una infracción.

En este sentido, se pretende informar antes a los ciudadanos para evitar que vuelvan a repetir esas infracciones. Es decir, si entras a la ZBE sin poder hacerlo, el Ayuntamiento te mandará un SMS para que puedas corregirlo antes de que suceda o, por el contrario, te lo enviarán para que estés más atento en el futuro.

Ahora bien, ¿cómo va a funcionar realmente? Para que dicho servicio sea efectivo, en el caso de que quieras recibir esos mensajes SMS, tendrás, primero, que inscribirte o darte de alta en el sistema. Algo sencillo, pues tendrás que dirigirte a la web del Ayuntamiento llamada Madrid.esMadrid.es. Una vez dentro, irás a la zona llamada “Gestiones y Trámites”, para luego pinchar en “Mi carpeta ciudadana”. En esa sección, ya aparece el conocido Sistema de Alerta de Denuncias de Tráfico.

Una vez que te hayas dado de alta, ya podrán enviarte esos SMS al teléfono para estar atento a las infracciones que cometes. No obstante, es importante reseñar que no te llagarán mensajes en tiempo real de todos los tipos de infracción. Por el momento, el sistema está en una primera fase y solo avisa de las multas por entrar a las ZBE de Plaza Elíptica y Madrid Centro, además del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) y reservas de carga y descarga.

Además, estos mensajes tampoco sustituyen a la multa. En otras palabras, es simplemente un aviso, porque la infracción real llegará a tu domicilio para que abones el importe.

Por ello, en el caso de que entraras indebidamente a una ZBE te llegaría un mensaje parecido a este: “El vehículo, con matrícula XXXXXXX, accedió sin permiso a ZBEDEP Centro el día XX/XX/25”. Del mismo modo, el SMS sería muy parecido si la infracción es por el SER.

Toda una innovación del Ayuntamiento de Madrid, el cual ya publicó hace pocas semanas que Google Maps incluiría una nueva funciónGoogle Maps incluiría una nueva función para seguir en tiempo real a los autobuses de la EMT. Ahora, ya no podrás sorprenderte al recibir una multa en Madrid, porque te cazarán al momento, con la idea de que no vuelvas a tropezar con la misma piedra.