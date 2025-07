¿Se podrá conducir con 17 años en España? Pere Navarro lo tiene muy claro: “No estamos de acuerdo”

En los últimos días han salido muchas informaciones de la posibilidad de que en España se modificara la edad para sacarse el carnet de conduciredad para sacarse el carnet de conducir. Es decir, en vez de necesitar 18 años para obtenerlo, se reduciría a los 17.

Una medida que desde el Parlamente Europeo y los países miembros de la UE apoyaron el día 25 de marzo. Sin embargo, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha despejado cualquier duda sobre todo esto en España, ya que ha sido bastante tajante.

El máximo exponente de la DGT ha sido bastante claro y directo sobre el futuro de esta medida. Para Pere Navarro, en una entrevista con Rac1 que ha recogido Europa Press, se trata de una “necesidad que no existe en España”.

Dichas declaraciones vienen porque ese deseo de la UE por adelantar a los 17 años el carnet de conducir ha sido impulsada por los países nórdicos. En dichos estados hacen falta muchos conductores profesionaleshacen falta muchos conductores profesionales y por eso han decidido adelantar el permiso de conducir.

Por lo tanto, Pere Navarro ha terminado de cerrar este tema con sus declaraciones: “En España no tendremos conductores de 17 años, por mucho que sea conducción acompañada. Es algo de los países nórdicos y como es voluntario, aquí les hemos afirmado que no estamos de acuerdo”. De hecho, el director general de Tráfico ha recalcado con esas palabras que es una medida opcional y, aunque en Europa se lleve a cabo, en España no llegará.

Con los argumentos de Pere Navarro queda bastante claro que los jóvenes con 17 años no podrán sacarse el carnet de conducir. Sin embargo, sí que se inclina por otra propuesta que ya existe en un país europeo: Francia.

En el país galo, los jóvenes pueden aprobar el teórico con 17 años y hacer unas pocas clases prácticas. Una vez cumplidos los 18 años, se someten a una prueba de comprobación. Este modelo francés sí que llama la atención de Pere Navarro y, en todo caso, sería el que podría llegar a implantarse en nuestras fronteras.

En definitiva, el carnet de conducir a partir de los 17 años no llegará a España, tal y como ha definido Pere Navarro. No obstante, sí que se ha inclinado por una propuesta que existe en Francia, aunque certifica que “no tenemos ninguna prisa” para el medio Rac1.