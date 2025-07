Estos fueron los coches más vendidos en Andorra durante 2024: ¿está tu favorito en la lista?

Un país con apenas 87.000 habitantes es normal que no haya demasiadas matriculaciones, aunque lo realmente interesante se encuentra en los modelos más vendidoslos modelos más vendidos, porque los tres primeros son o han sido el sueño de muchos durante bastante tiempo.

Tampoco es de extrañar que en Andorra haya marcas de lujo y deportivas, pues en 2024 poseían un PIB per cápita de más de 65.000 euros, según FMI. No obstante, que un coche sea el más vendido no solo tiene que ver con la pura estética, sino que ese nivel económico también influye considerablemente.

De hecho, un muy buen ejemplo de esa gran salud financiera de los andorranos es, precisamente, su mercado automovilístico. Pese a ser uno de los países de Europa que menos matriculaciones tiene, los poco más de 2.300 coches son verdaderas joyas. Además, aunque no es un mercado extenso, sí que es uno de los que más ingresa por unidad.

No debemos olvidarnos de que Andorra es conocido, principalmente, por ser un paraíso fiscal y por sus montañas nevadas. En este caso, muchas de las ventas que se realizanventas que se realizan en el micro-estado es posible que sean de usuarios que registran el coche en Andorra para, precisamente, pagar menos impuestos.

Con toda esa introducción, no deberá extrañarle a nadie que de los cuatro coches más vendidos, tres son de la marca alemana Porsche. Según explica Car Industry Analysis en su cuenta de Instagram, pese a que el número de matriculaciones ha descendido en un 7% respecto a 2023, coches de Porsche como el Cayenne han aumentado un 283% sus ventas en Andorra con 46 unidades vendidas, siendo el tercero del ranking total.

Justo por detrás está el Porsche Macan, el cual registra la mismas unidades vendidas que en 2023 con 45, siendo el cuarto en el global. Ahora bien, los dos coches más vendidos son el Toyota GR Yaris, con 47 unidades y creciendo un 135% en el mercado andorrano, y el mítico Porsche 911.

En efecto, este modelo se consagra como el coche más vendido en Andorra durante 2024. De hecho, sus datos son demoledores, porque ha vendido 83 unidades creciendo un 41% en ventas, siendo el único país del mundo en el que el Porsche 911Porsche 911 es el modelo más vendido.

Una vez vistos los cuatro coches que encabezan el ranking en Andorra hay otros muchos datos que ha desvelado Car Industry Analysis que son interesantes. Para empezar, el Cupra FormentorCupra Formentor ha tenido una caída importante, pues ha pasado de ser el coche más vendido en 2023 a ser el quinto con 44 unidades vendidas, ha descendido un 46%.

Las sorpresas del ranking han sido dos marcas japonesas, ya que el Toyota GR Yaris ha sido el segundo más vendido, cuando en 2023 estaba en el puesto 30. Algo parecido le ha ocurrido al Suzuki IgnisSuzuki Ignis, el cual ha ascendido 44 puestos en la tabla, colándose entre los 10 primeros con 35 unidades vendidas. El resto del listado lo completan los siguientes coches:

Por último, Car Industry Analysis también completaba una tabla clasificatoria con la popularidad de las diferentes marcas de coches en Andorra, donde también hay sorpresas: