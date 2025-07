Yamaha Tracer 9 GT, más rutera y premium

La Tracer 9 GT es una de las novedades de Yamaha para esta temporada. Un modelo que vio la luz en 2015 derivada del modelo naked MT 09, ha ido evolucionando para seguir su propio camino naciendo como una deportiva y turística para llegar a esta nueva generación como una propuesta más viajera pero manteniendo su esencia deportiva.

Durante estos diez años, la Tracer 9 ha sido líder en su segmento gracias a un precio ajustado y a un buen dinamismo. No obstante, el aumento de la competencia con modelos como la BMW F900 XR y la Triumph Tiger Sport, por mencionar algunos, ha llevado a Yamaha a posicionarla como una propuesta más premium con un mayor equipamiento y más tecnología.

Ahora, la familia crece y se compone de la versión estándar y la GT, ambas disponibles en versión manual o con el cambio automático Y-AMT, mientras que la GT+ solo está disponible con cambios Y-AMT.

En esta ocasión hemos tenido la ocasión de asistir a la presentación de la Tracer 9 GT, una versión más equipada. Pero antes de entrar en materia vamos a repasar rápidamente las novedades de la Tracer 9 para este 2025. Así encontramos una nueva pantalla de ajuste manual, cuadro de instrumentos con pantalla de TFT de siete pulgadas a color de nuevo cuño, mandos retroiluminados, luces cuneteras, ECU (centralita electrónica), velocidad de control crucero, asistente del cambio y modos de conducción (Rain, Street, Sport, Custom 1 y Custom 2), además de una guantera lateral acolchada con toma de corriente USB para llevar el teléfono móvil. También el chasis es algo más rígido en la zona de la dirección para mejorar la estabilidad ya que el subchasis es más lago para albergar un asiento del conductor y del pasajero con más espacio.

¿Qué aporta más la versión GT además de todas las novedades de la versión estándar? De salida las maletas y el sistema de soporte de las mismas son de serie, al igual que el sistema keyless o arranque sin llave que incluye la apertura de las maletas, los puños con calefacción, la suspensión semiactiva, la navegación integrada (Garmin Motorize), la pantalla con ajuste eléctrico, el faro adaptativo con tecnología Matrix o matricial.

Yamaha da un salto tecnológico con la luz Matrix, una solución que permite adaptar las luces largas a la situación de conducción gracias a una cámara situada en la zona delantera de la moto. Así que en conducción nocturna detecta la presencia de vehículos delante de la moto y gestiona el apagado o encendidos de los LEDs.

En una primera toma de contacto, la Tracer 9 GT dejó patente que mantiene el espíritu deportivo de la MT 09 original pero que ha cambiado el foco hacia una concepción más viajera. El confort sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Ahora el asiento cuenta con 1,8 cms más de mullido, es más alto, pero se hace suelo mejor que con su predecesora ya que el diseño del sillín es más estrecho y se ha reducido el arco que dibujan las piernas para tocar con los pies en el suelo; ahora se sitúa a 845 mm del suelo. De la misma manera, el ajuste electrónico de la pantalla junto a los puños con calefacción y control de velocidad crucero aportan un plus a la hora de viajar.

Los modos de conducción, que interfieren en parámetros como la entrega de potencia (siembre son los 119 CV en todos los modos), control de tracción, ‘antiwheelie’, suspensión electrónica, freno motor y asistente del cambio, permiten adaptar el dinamismo de la moto a cualquier situación.

Al manillar de la Tracer 9 GT los kilómetros pasan sin darse cuenta, con una conducción fácil e intuitiva; cómoda en vías rápidas y deportiva si se quiere en una carretera virada ya que además sus 227 kilos en orden de marcha están bien repartidos. Porque la Tracer GT 9 tiene un plus deportivo y no se descompone. La suspensión electrónica es otro plus a sumar en su buen dinamismo.

Otro detalle que aporta la suspensión electrónica KYB es que con el caballete lateral puesto cuando damos a la llave de contacto reduce la compresión y la moto baja durante 30 segundos para ayudarnos a subir y después recupera la posición normal. Además, también disponen de un juego de bieletas (piezas que unen el amortiguador trasero al basculante) como opción que permite bajar la altura del asiendo dos centímetros.

En suma, Yamaha cambia de foco su Tracer 9 GT con una mayor carga tecnológica y equipamiento para situarla como una propuesta más viajera, aunque bastará quitarle las maletas para utilizarla en el día o de espada de domingo. El precio continúa siendo uno de los atractivos de la Tracer 9 ya que la versión estándar se sitúa en 12.799 euros mientras la GT, la protagonista de este reportaje, cuenta 16.399 euros y está disponible en color negro o gris cerámica.